Alessandro e Sophie hanno trascorso una notte molto intensa. L’ex tentatore di Temptation Island ha ammesso di essere innamorato di lei. Il gieffino si è aperto nel confessionale.

GF Vip, notte speciale tra Alessandro e Sophie: alti e bassi nella coppia

La storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede tra alti e bassi. Ci sono state diverse discussioni e anche diverse scenate di gelosia. Alessandro, in confessionale, ha deciso di fare chiarezza sul loro rapporto, parlando di una notte molto intensa e speciale che hanno trascorso insieme. Alessandro e Sophie continuano a conoscersi e a vivere momenti molto intensi nella casa del Grande Fratello Vip. Gli scontri sono stati tanti e sono finiti al centro dell’attenzione, tanto che lo stesso Basciano in diverse occasioni ha pensato di chiudere la relazione.

Ora sembrano finalmente aver trovato il punto di incontro.

La rivelazione di Alessandro in confessionale

Alessandro Basciano ha spiazzato i telespettatori perché per la prima volta in confessionale ha parlato di una notte speciale trascorsa con Sophie Codegoni. Alessandro ha nominato Sophie per mandarla al televoto come candidata alla finalissima e ha svelato di essere “follemente innamorato di lei”. Una bellissima dichiarazione d’amore, del tutto inaspettata, soprattutto dopo i tantissimi scontri che sono andati in onda.

Alessandro Basciano su Sophie: “La notte più bella”

Alessandro Basciano ha svelato di aver trascorso una notte davvero molto speciale in compagnia di Sophie. “Ho passato la scorsa notte, forse è stata la notte più bella, anzi senza il forse, è stata la più bella di tutte all’interno della casa” ha raccontato. Alfonso Signorini ha cercato di capirne di più. “Mi ha detto delle cose che non mi ha mai detto nessuna nella mia vita” ha confermato Alessandro, svelando di essere innamorato.