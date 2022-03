Dopo il GF Vip, Soleil Sorge ha rivisto il famoso fidanzato, ma ha ammesso di essere alla ricerca di un “uomo solido”. Il suo tipo ideale, a quanto pare, non è ancora entrato nella sua esistenza: la caccia è aperta.

Soleil Sorge alla ricerca dell’uomo ideale

Dal GF Vip a La Pupa e il Secchione Show il passo è stato breve, se non brevissimo, per Soleil Sorge. L’influencer italo-americana, ancor prima di portare a termine la sua avventura nel reality più spiato d’Italia, aveva già un contratto per il programma di Barbara D’Urso. A distanza di neanche 24 ore dalla fine del format di Alfonso Signorini, Sole ha debuttato come opinionista dello show di Italia 1.

Tra l’altro, il ruolo le calza a pennello: “Sono una Pupa con l’anima“. Intervistata dal settimanale Chi, la Sorge ha ammesso di essere ancora alla ricerca dell’uomo ideale. Ha rivisto il fidanzato ed “è stato come mangiare il mio gelato preferito“. L’ice cream, però, sembra essersi sciolto come neve al sole.

Le parole di Soleil confondono i fan

Soleil ha ammesso:

“Gioco a sedurre ma cerco un uomo solido“.

Questo che significa? Come al solito, l’ifluencer italo-americana ha dato una risposta vaga. Non a caso, ha aggiunto che in questo momento della sua esistenza, “la vita privata è legata alla vita professionale“, per cui intende occuparsi solo del lavoro. In merito ad Alex Belli, suo flirt nella casa del GF Vip, ha ammesso:

“Se voglio una cosa me la prendo, sono una primadonna, ma ho dei valori e prima di tutto c’è il valore della sincerità. Mi sono sorpresa di come, per amicizia, io abbia messo da parte l’orgoglio”.

Perché Soleil viene sempre attaccata?

Sia al GF Vip che a La Pupa e il Secchione, Soleil viene sempre attaccata. Come mai? Nello show di Barbara D’Urso, a suo dire, Mila Suarez e Maria Laura De Vitis “si sono messe d’accordo“. Ha dichiarato:

“Mi attaccano perché fa comodo, ma ho già dato luce ad altre persone in questi sei mesi, ora gioco un’altra partita”.

Insomma, come le ha insegnato Alex Belli, il “game” cambia in base al contesto. Pertanto, a La Pupa e il Secchione continueremo a vederla un po’ meno combattiva.