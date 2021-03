Conosciuta principalmente per il ruolo di Charlotte Byrde nella serie televisiva Ozark, Sofia Hublitz è un’attrice americana classe 1999. Il suo debutto in televisione è stato nel 2013 quando ha partecipato a Masterchef Junior classificandosi all’ottavo posto. La sua permanenza è stata breve ma è diventata subito popolare e ha iniziato poco dopo a recitare per il grande schermo.

Chi è Sofia Hublitz

È apparsa nel 2017 con Jason Bateman e Laura Linney come loro figlia nella serie tv Netflix Ozark ma per Sofia Hublitz la carriera nel mondo dello spettacolo era già iniziata da qualche anno. L’attrice statunitense, nata in Virginia il 1 giugno 1999, aveva preso parte alla serie televisiva Louie nel 2014, dove interpretava Danielle Hoffman a fianco dello stand up comedian Louis C.K e, per un singolo episodio, nel 2016 alla serie tv americana Horace e Pete dove interpretava la parte della “Giovane” Sylvia. Non solo recitazione però.

Sofia Hublitz era apparsa al grande pubblico già nel 2013 quando partecipò come concorrente dell’edizione americana del reality show MasterChef Junior.

Il suo primo ruolo da protagonista però è stato nel 2017 nel ruolo di Charlotte Byrde, figlia del pianificatore finanziario Marty Byrde interpretata da Jason Bateman, e mamma interpretata da Laura Linney. La serie televisiva americana in questione è Ozark, di produzione Netflix Original, in cui una famiglia di Chicago si trova coinvolta in affari con un grande cartello di droga messicano nel tentativo di riciclare denaro per salvarsi.

Il personaggio di Charlotte è apparentemente normale, è un’adolescente che cerca di condurre una vita tranquilla, sono invece i suoi genitori che cercano di capire come truffare lo stato dei Missouri. Sofia Hublitz recita anche al fianco di Julia Garner e Skylar Gaertner e nel 2016 ha avuto un contratto con la United Talent Agency (UTA).

Tre curiosità su Sofia Hublitz

Durante la sua partecipazione a Masterchef è scoppiata a piangere per un errore compiuto nella preparazione di un piatto. Dopo poco Gordon Ramsay l’ha aiutata a completare l’attività;

L’attrice è molto vicina a sua mamma, Sosie Hublitz, mentre su suo padre e sui suoi fratelli non ha ancora rivelato niente. Anche del fidanzato o degli amori passati non ci sono tracce sui suoi social;

Il suo segno zodiacale è dei gemelli che ha come punti di forza curiosità, gentilezza e l’affettuosità.

