Lo smalto magnetico è il trend che non può mancare per chi ama avere una nail art sempre perfetta e mai scontata: come funziona.

Smalto magnetico: come funziona

Un trend di inizio anni Duemila, che è tornato prepotentemente tra le tendenze più in voga: lo smalto magnetico.

Bello da vedere, facile da applicare, è la nail art più trendy del momento.

Colori intensi, unghie non troppo lunghe, lo smalto magnetico si posiziona senza dubbio sul podio delle unghie più cool per il 2021. Non solo sfumature scure e cupe, ma oggi, lo smalto magnetico, è declinato anche in nuances pastello, che vanno dai delicati toni dell’azzurro al super romantico rosa. Ma non finisce qui, la moda unghie è sempre in evoluzione e allora perché non aggiungere sopra una base metallica dei disegni a contrasto?

Su Instagram stanno spopolando le foto di unghie realizzate con smalti magnetici. Perché quindi non prendere ispirazione dalle nail art più belle e provare a osare? Sia che si decida di andare da un nail artist sia che si opti per mettersi lo smalto a casa, la parola chiave è osare, mal che vada, la soluzione si chiama acetone.

Smalto magnetico: come funziona e come realizzarlo

Ma come funziona lo smalto magnetico? Tutto si deve a delle piccolissime particelle metalliche contenute all’interno, che permettono la creazione di sfumature che cambiano con la luce.

Attirate dal magnete, si spostano e creano effetti super. Il megnete si deve passare quando lo smalto è ancora bagnato e far si che queste micro particelle si spostino.

La sua applicazione non è difficile, ma ci vuole un po’ di manualità. Dopo aver applicato una base, su cui poi stendere lo smalto magnetico, si passa al movimento del magnete. Gli effetti che si possono ottenere sono diversissimi e variano in base a come si sposta il magnete.

Non c’è una forma d unghie prediletta per lo smalto magnetico. In base al colore che si sceglie, si potrà abbinare la forma che più si addice: mandorla, stiletto, rettangolare, tonda e molte altre.

Smalto magnetico: come funziona e le idee

Sono molti i tipi di nail art che si possono creare con lo smalto magnetico. Ecco qualche esempio da cui trarre ispirazione.

Colore extra intenso per chi desidera una nail art strong dai toni caldi e suadenti. Lo smalto in varie sfumature rosse è perfetto da abbinare a dei look minimal per dar loro un tocco di rock.

Un tripudio di sfumature differenti che si fondono per realizzare un effetto che ricorda l’universo. Toni scuri di base, impreziositi da punti luminosi per una nail art unica e super d’effetto.

Questa nail art rapirà il cuore dei più romantici e dei più sognatori. Toni tenui dell’azzurro lavorati ad arte con il bianco per creare dei piccoli disegni a forma di nuvola. Piccole punte di viola per rendere il tutto ancora più leggere.

Per chi invece non ama osare troppo, ma preferisce nail art semplici ma comunque non banali, l’ideale è optare per unghie corte con smalto magnetico dai toni rosati e pescati. Perfetto per chi vuole essere sempre in ordine e mai eccessivo in nessuna occasione.

