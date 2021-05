Crema protettiva mani: dove ordinare le migliori

Proprio come la pelle del corpo, anche quella delle mani va protetta per mantenerla elastica e idratata. Per farlo, bisogna affidarsi a una buona crema protettiva mani. Vediamo insieme quale scegliere e i benefici di questo prodotto.

Crema protettiva mani

Rispetto ad altre zone del corpo, la pelle delle mani è maggiormente esposta ad agenti irritanti e atmosferici, quali il vento, il freddo, il gelo, ma anche l’esposizione ai raggi ultravioletti. Le pelli maggiormente sensibili vanno incontro a screpolature, arrossamenti e una buona crema protettiva mani è l’ideale per prendersene cura.

La crema protettiva mani deve essere idratante e nutriente in modo da fornire alla pelle tutti i nutrienti di cui ha bisogno perché sia elastica. Un prodotto del genere deve contenere glicerina, una sostanza che permette all’epidermide di apportare e trattenere acqua. Prima di acquistare una buona crema mani, bisogna tenere conto di una serie di fattori.

La consistenza di una crema protettiva mani deve avere una consistenza leggera e fluida, quindi non troppo cremosa in modo che si assorba rapidamente e non lasci residui sulla pelle. Si consiglia di scegliere una crema che abbia varie funzioni in modo da fornire un lavoro equilibrato e complesso. Una crema dotata di filtro solare è molto utile per proteggere le mani dai raggi solari.

Bisogna anche prestare attenzione agli ingredienti che la compongono preferendo un prodotto che sia naturale a base di oli di origine vegetale che risultano essere particolarmente idratanti e nutrienti, oltre che avere una funzione protettiva. No a creme che contengano fragranze o profumi in quanto non sempre sono particolarmente consigliate.

Crema protettiva mani: benefici

Usare una buona crema protettiva mani è importante in quanto si evita che possano screpolarsi o rovinare la pelle. Le mani necessitano di cure continue dal momento che entrano in contatto con l’ambiente e i vari fattori esterni che possono incidere sulla loro salute e bellezza.

Non devono alterare il pH della pelle, né essere particolarmente untuose, ma come dice il nome, deve proteggere le mani. Bisogna usare la crema protettiva mani in modo costante per proteggerla dalle screpolature e impedire che la pelle diventi secca.

In base a degli studi, è stato verificato che le formulazioni del genere che si trovano sul mercato permettono di dare la giusta idratazione e protezione alla pelle delle mani. Il fatto che, nella maggior parte delle creme protettive per le mani, ci sia la glicerina è molto importante in quanto apporta i benefici che sono fondamentali.

La crema protettiva mani aiuta a ripristinare la funzione barriera della pelle in modo da ripristinarne l’idratazione. Ammorbidisce e idrata la pelle migliorando l’elasticità, soprattutto se la pelle tira ed è poco elastica. Protegge contro gli irritanti esterni che possono infastidire e creare rossori e irritazioni.

Crema protettiva mani Amazon

Ecco una classifica con i migliori prodotti del genere accompagnati da una breve descrizione tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Omnia crema mani ecobio aloe vera

Una crema bio dalle proprietà rigeneranti, nutritive e protettive per le mani secche e screpolate. Sono 6 confezioni a base di gel di aloe vera che dona al preparato proprietà idratanti e restitutive. Molto nutriente e protettiva, dona una protezione di sollievo e freschezza. La pelle è morbida e si assorbe rapidamente senza ungere. In vendita con il 6% di sconto.

2)Opi crema protettiva per mani

Una crema adatta, non solo per le mani, ma anche per le unghie e le cuticole. Molto nutriente a base di burro di cupuacu e tè bianco. Un prodotto molto idratante che garantisce luminosità e grazie ai fiori del tè bianco combatte i radicali liberi. Dona un effetto radioso e splendente. In vendita con il 27% di sconto.

3)Cera di cupra set 12 crema mani

Un set di 12 confezioni di crema mani molto nutriente e protettiva, considerata da molti la migliore crema per l’inverno per proteggere le mani secche e screpolate. Si assorbe rapidamente lasciando anche un profumo gradevole. Inoltre, non unge e non lascia residui di nessun tipo. Un prodotto molto buono di Amazon’s Choice.

