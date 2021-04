Per essere in forma, per aiutare coloro che hanno intrapreso un percorso di dimagrimento, oltre all’alimentazione e all’attività fisica, anche l’abbigliamento modellante e snellente giunge in soccorso. Si tratta di un paio di leggings snellenti, ovvero i Slim Jeggins che abbiamo proviamo e di cui vi parliamo.

Slim Jeggins

i Slim Jeggins sono dei veri e propri leggings snellenti e modellanti che non hanno bottoni o zip, per cui non stringono e neanche segnano, come è stato dimostrato sia da noi che li abbiamo provati, ma anche da tantissime altre consumatrici di questo prodotto. Sono jeans snellenti molto comodi che agiscono nei punti critici, ovvero fianchi, addome e glutei.

In apparenza, sembrano dei jeans molto comodi e alla moda. Possono indossarli ogni donna, anche perché hanno un effetto push up sui glutei che permette di esaltarli e definirli nel modo giusto. Molto comodi e pratici, oltre a permettere una forma fisica perfetta che deve essere integrata a una alimentazione bilanciata e a dell’attività fisica da fare in modo costante.

Sono jeggings che sollevano i glutei appiattendo la pancia in modo da garantire un addome scolpito, anche in vista dell’estate e della prova costume. Si possono indossare in ogni momento della giornata, ma anche mentre si fa sport e forniscono un lieve massaggio che contribuisce sia a snellire i punti critici, ma anche a rassodare le parti del corpo.

Sono composti da un tessuto in fibre che non subisce nessuna deformazione o cambiamento al momento del lavaggio. Un prodotto che funziona davvero come dimostriamo in questo articolo.

Slim Jeggins, funzionano?

Non sono semplici jeans, anche se potrebbe sembrare. Sono composti da fibre che si adattano al corpo di ogni donna, a prescindere dalla taglia e da alcuni inestetismi. I Slim Jeggins sono pantaloni snellenti che aderiscono al fisico dando un aspetto armonioso e sodo in modo da essere fiere di sé stessi quando ci si guarda allo specchio.

Sono pantaloni contenitivi che non ci si accorge assolutamente di avere, anche perché non risultano particolarmente fastidiosi. I Slim jeggins sono pantaloni dall’effetto snellente che non stringono e rendono la silhouette tonica e compatta. Coprono e nascondono i vari cumuli di grasso e adipe, oltre ai cuscinetti che sono antiestetici e che causano sicurezza nella donna.

Essendo realizzati in poliestere, risultano particolarmente elastici e comodi, oltre a essere idrorepellenti e antimacchia. Oltre al poliestere, vi è anche l’elastan che dona elasticità ai capi. I Slim jeggins permettono di dire addio a qualsiasi inestetismo e ai rotolini.

Hanno un effetto modellante in modo che l’interno ed esterno coscia appaiano snellenti. Un paio di leggings che, da quando li s’indossa, fanno sentire comode e a proprio agio. Inoltre, hanno un effetto delicato sulla pelle per cui non creano irritazioni o rossori. Un prodotto che noi stesse abbiamo sperimentato e risulta innovativo e perfetto per apparire ancora più belle.

Slim Jeggins: come sfruttarli

Slim jeggins si possono indossare in qualsiasi occasione, a casa, durante il tempo libero, ma anche mentre ci si allena. Permettono di creare vari look e outfit: sportivi, eleganti e anche sexy in modo d’abbinarli tra loro e cambiare ogni volta aspetto. Un paio di leggings snellenti che è possibile indossare anche per il lavoro od occasioni speciali.

Noi li abbiamo indossati anche con varie calzature: dai tacchi a spillo ai sandali passando per gli stivaletti.

Slim Jeggins, dove acquistare

Dal momento che si tratta di un prodotto esclusivo e originale, non è possibile ordinarli online o nei negozi fisici, ma bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali e inviare l’ordine. Il prodotto è in vendita al prezzo di 59€ per tre paia di leggings snellenti nei colori blu, grigio e nero con la spedizione gratuita. Per il pagamento, è possibile scegliere tra carta di credito, Paypal oppure in contrassegno, ovvero in contanti al corriere al momento dell’acquisto.

Slim Jeggins, recensione e testimonianze

Per chi avesse ancora dei dubbi in merito riguardo all’acquisto dei Slim Jeggins, ecco alcune testimonianze e pareri da parte delle consumatrici dal sito web ufficiale

Sono davvero comodi e facili da indossare. Fanno sembrare molto più magra e aumentano la mia autostima. (Antonella)

Non pensavo potesse esistere un jeans con effetto leggings. Li ho comprati e da allora li indosso quasi sempre, anche al lavoro. (Giovanna)