Sky Rojo 3 sta per arrivare su Netflix. La terza stagione della serie tv spagnola realizzata per la piattaforma statunitense sembra essere giunta al suo capitolo conclusivo: la storia delle tre ex prostitute Coral, Wendy e Gina dovrebbe infatti raggiungere il capolinea dopo la terza stagione, come da progetto iniziale.

Sky Rojo 3: numero delle puntate

Fermo restando che il successo della serie potrebbe anche portare a ipotetici sviluppi futuri, per quel che sappiamo ora la terza stagione sarà l’ultima per Sky Rojo e sarà disponibile su Netflix nell’arco di pochi giorni: infatti la data ufficiale di rilascio sulla piattaforma è il 13 gennaio 2023.

Sapremo quindi a breve come verrà accolta la nuova stagione della serie tv, ideata Alex Pina, produttore ormai noto agli abbonati di Netflix.

Difatti lo abbiamo già visto all’opera sia con La casa di carta che con Vis a vis – Il prezzo del riscatto.

Sembra che anche la terza stagione, come le due precedenti, sarà composta da 8 episodi che possiamo presumere avranno una durata analoga agli altri, dunque saranno di circa 25-30 minuti ciascuno. Diversamente da quanto accaduto per le due stagioni precedenti, questa terza stagione verrà rilasciata a un anno di distanza dalla seconda.

Ricordiamo infatti che le altre due, anche a causa di rallentamenti vari causati dal Covid 19, sono uscite entrambe nel 2021.

Sky Rojo 3: dettagli sulle puntate

Al momento non sono moltissimi i dettagli trapelati sulla terza stagione di Sky Rojo, nonostante le riprese delle nuove puntate abbiano avuto inizio già nel novembre del 2021. Tuttavia, la sinossi ufficiale confermata da Netlix è piuttosto stringata e allude solamente al proseguimento delle disavvenute delle tre protagoniste nel loro tentativo di lasciarsi definitivamente alle spalle il passato turbolento.

Per ciò che riguarda gli episodi, sappiamo appunto che saranno otto e possiamo ipotizzarne la durata, ma non abbiamo al momento dettagli sui titoli e sul contenuto di ogni singola puntata. Al momento è quindi impossibile tracciare una trama più dettagliata della terza stagione di Sky Rojo 3.

Quello che sappiamo è che la quiete duramente conquistata da Coral, Wendy e Gina alla fine della seconda stagione non è destinata a durare. Nonostante abbiano trovato l’amore e costruito una vita apparentemente regolare e lontana anni luce dal club in cui lavoravano, il loro persecutore non si è dato per vinto e non ha rinunciato a mettersi sulle loro tracce: la figura di Romeo incombe di nuovo sulla loro felicità e ancora una volta il rapporto di amicizia tra le protagoniste sarà determinate nello schiacchiare in modo definitivo i loro avversari.

Come finirà Sky Rojo? L’epilogo che tutti si attendono, visti i toni irriverenti della serie, è positivo per le tre ragazze, ma non è detta l’ultima parola. Trattandosi di una serie d’azione potrebbe avere anche in serbo qualche colpo di scena inatteso per il pubblico. Tutto starà nel capire se si tratterà di una svolta positiva o meno per i personaggi in questione e se alla fine i fan della serie ne apprezzeranno l’epilogo.