Si sa, quando arrivano le mestruazioni, arrivano i dolori. Noi donne siamo in grado di sopportare qualsiasi cosa, dal dolore al basso ventre a quello alla schiena, dal mal di testa persino al dolore alle gambe. Questo forse tra tutti è il più “fastidioso” perché è a causa di esso che avvengono tutti gli altri.

Di solito, si inizia ad avvertire questo dolore, fastidio e pesantezza alle gambe che sale fino al basso ventre, per arrivare alla schiena, accompagnato da indolenzimento degli arti. Può anche capitare di provare formicolio, senso di nausea e mal di testa. Vediamo qui di seguito come cercare di alleviare i dolori alle gambe durante il ciclo con rimedi naturali.

Dolori alle gambe durante il ciclo: i rimedi

Se non ci ricordiamo che sta per arrivare il ciclo, ce lo ricordano i sintomi.

Essi sono più o meno uguali per tutte le donne, ma non è sempre detto che si verifichino tutti. Ma ecco qui di seguito dei consigli e dei rimedi naturali ma efficaci per alleggerire il dolore alle gambe:

Zenzero

Sembrerà assurdo ma lo zenzero è un toccasana per chi soffre di dolore muscolari. Utilizzatelo sotto forma di impacco, non ve ne pentirete! Aiuta a stimolare la circolazione, a drenare i liquidi in eccesso e a distendere i tessuti.

Arnica montana

L’arnica, sotto base di crema, è perfetta e indicata per i dolori alle gambe, soprattutto quando si ha il ciclo. Dà sollievo immediato e fa sentire più leggere le zone interessate, attenzione però all’odore forte che ha.

Infatti, non a tutti piace. Un buon consiglio è quello di utilizzarla prima di andare a dormire, in modo da fare una bella doccia la mattina seguente.

Artiglio del diavolo

Altro rimedio molto efficace è l’artiglio del diavolo, soprattutto se abbinato all’arnica montana.

Si può trovare sotto forma di pomata in erboristeria ed è molto utile per alleggerire e favorire la distensione delle articolazioni e dei muscoli.

Aloe vera

L’aloe vera ha un ottimo potere calmante e antinfiammatorio, l’ideale per ridurre la sensazione di pesantezza alle gambe durante il ciclo. Si può utilizzare sotto forma di impacco o più semplicemente sotto forma di gel e applicare sulle zone interessate. Il sollievo è immediato.

Spirea ulmaria

La spirea ulmaria è indicata per alleviare ogni tipo di dolore muscolare e articolare. Si può trovare in erboristeria e si può utilizzare come tisana oppure applicare sulla zone doloranti.

Argilla verde

L’argilla verde è sin dall’antichità un ottimo rimedio naturale per alleviare i dolori e la pesantezza alle gambe. Si può trovare sotto forma di tubetto pronto all’uso oppure in polvere. In questo secondo caso, bisogna farla sciogliere con dell’acqua, lavorare il composto fino ad ottenere una crema morbida e fluida. Applicare poi sulle zone interessate e lasciare agire coprendo con della pellicola trasparente. Il risultato sarà una pelle super liscia e delle gambe super leggere!