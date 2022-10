Simona Branchetti, conduttrice e giornalista molto conosciuta, è forse nota ai più per guidare la conduzione di Pomeriggio Cinque News. Carismatica, sorridente e intraprendente, ha anche pubblicato un libro, intitolato Donne è arrivato lo smart working.

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera da giornalista.

Simona Branchetti: la vita e la carriera della giornalista

Simona Branchetti è nata a Meldola, provincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto 1976 sotto il segno del Leone e attualmente ha 46 anni.

Dopo il diploma di maturità Simona Brachetti ha le idee molto chiare e decide per questo di iscriversi all’Università, scegliendo la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Conclude il suo percorso quinquennale con una tesi in procedura civile e subito dopo la Laurea inizia a collaborare con il quotidiano di Forlì La Voce, ma sono anche tante altre le testate locali per cui scrive, fino a ottenere, nel 2005, l’attestato di giornalista professionista.

Prima di quell’anno, però, Simona Branchetti lavora anche in televisione, in particolare è presente in alcuni programmi di intrattenimento di Odeon TV, Happy Channel e TMC, fino a quando nel 2002 raggiunge la redazione del programma di approfondimento Focus Agrinews e del tg StreamNews.

La sua carriera professionale si espande anno dopo anno; dal 2003 al 2007 lavora per la redazione di Sky TG24, conducendo il telegiornale della fascia pomerdiana insieme al collega Marco Congiu, ma non solo.

Branchetti, infatti, tiene anche la rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera, di cui è anche l’autrice.

Il salto arriva nell’ottobre del 2007, quando viene inserita nella redazione romana del TG5 in onda su Canale 5. Una volta assunta Simona Branchetti inizia come conduttrice dell’edizione mattutina, ma dall’anno successivo, il 2008, viene spostata all’edizione dell 13, prima a fianco del collega e giornalista Giuseppe Brindisi, per poi essere lasciata sola a partire dal 2009. Le tematiche da lei portate avanti sono essenzialmente legate al benessere, alla salute e alla medicina.

Sapevate che è anche autrice di un libro? Ebbene sì, Simona Branchetti nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro, Donne è arrivato lo smartworking, edizioni Leima.

Branchetti è stata la protagonista di Morning News su Canale 5, lo spin off di Mattino Cinque, nelle estati del 2021 e del 2022. Da dicembre 2021 a gennaio 2022 ha condotto Pomeriggio Cinque News, lo spin off di Pomeriggio Cinque, format molto seguito e apprezzato.

In tempi recenti Simona Branchetti è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo: l’occasione? I festeggiamenti dei trent’anni del TG5, dove oltre a lei erano presenti le colleghe Roberta Floris e Susanna Galeazzi.

Il 9 ottobre 2022 la giornalista è stata anche “vittima” di Scherzi a Parte di Enrico Papi, con Platinette come complice.

La vita privata di Simona Branchetti

Simona Branchetti è stata legata sentimentalmente al conduttore radiofonico e televisivo Federico Quaranta: i due sono stati sposati dal 2008 al 2013, anno in cui hanno deciso di divorziare.

Tre anni dopo la separazione, nel 2016, Simona Branchetti comincia a frequentare l’avvocato Carlo Longari, che sposa nel 2017 ma da cui si separa nel 2021. Attualmente non si sa se sia fidanzata o meno.

Il suo profilo Instagram, infine, dimostra quanto sia seguita: Simona Branchetti conta infatti di più di 45 mila follower!