Dopo le vacanze estive è ora di rimettersi in forma. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, la dieta detox di settembre da seguire per ritrovare la linea dopo le vacanze.

Settembre, è tempo di dieta detox

L’estate, ma soprattutto il mese di agosto, è il periodo in cui si tende non solo a fare meno attività fisica ma anche a mangiare di più e male. Tra cene, grigliate, aperitivi, il rischio di mettere su qualche chilo è molto alto e, quando poi si arriva al mese di settembre, il numero che compare sulla bilancia fa storcere il naso a tante di noi. Quindi, settembre, è proprio il mese giusto per fare una dieta detox. Ma, cosa si intende per dieta detox? Esistono alcuni cibi che hanno grandi proprietà detox e quindi, assumendoli, aiutano a depurare il nostro organismo dalle scorie e dalle tossine accumulate durante l’estate. Se quindi si inizia a seguire una dieta detox, accompagnata ovviamente da una regolare attività fisica, in breve tempo potete riuscire a tornare a pesare quanto pesavate prima delle vacanze o chissà, magari anche meno, se è questo il vostro obiettivo. Ricordatevi però sempre che la costanza e la regolarità sono essenziali, non basta fare detox o attività fisica una tantum per tornare in forma. Inoltre il consiglio, è sempre quello di rivolgervi a un nutrizionista. Andiamo ora a vedere quali sono i cibi perfetti da assumere per una dieta detox.

Settembre, è tempo di dieta detox: i cibi consigliati

Come abbiamo appena detto, durante l’estate si tende a mettere su qualche chilo di troppo, oltre che a mangiare in maniera meno sana. Settembre è quindi il mese per depurare l’organismo oltre che per cercare di tornare in forma. E’ tempo quindi di dieta detox. Ecco quali sono gli alimenti consigliati da aggiungere quindi alla normale dieta giornaliera:

Avocado e papaya : l’avocado è ricco di fibre, mentre la papaya di Vitamina C e sono quindi perfetti da assumere per una dieta detox.

: l’avocado è ricco di fibre, mentre la papaya di Vitamina C e sono quindi perfetti da assumere per una dieta detox. Arance e limoni: anche i limoni sono ricchi di Vitamina C e consentono di ritrovare l’equilibrio acido-alcalino. Le arance invece aiutano a migliorare la circolazione del sangue.

anche i limoni sono ricchi di Vitamina C e consentono di ritrovare l’equilibrio acido-alcalino. Le arance invece aiutano a migliorare la circolazione del sangue. Cetrioli: questa verdura aiuta il nostro organismo a liberarsi delle tossine.

questa verdura aiuta il nostro organismo a liberarsi delle tossine. Aglio : è un grande antibiotico e anti-virale, aiuta a liberare le tossine endogene, regola la pressione e abbassa il livello di colesterolo cattivo.

è un grande antibiotico e anti-virale, aiuta a liberare le tossine endogene, regola la pressione e abbassa il livello di colesterolo cattivo. Mirtilli neri: sono frutti fantastici che aiutano a depurare il nostro organismo.

sono frutti fantastici che aiutano a depurare il nostro organismo. Carciofi : anche questa verdura aiuta a purificare l’intestino e ha un effetto diuretico.

: anche questa verdura aiuta a purificare l’intestino e ha un effetto diuretico. Barbabietole rosse: verdura ricca di proprietà, ricca di vitamina B3, B6 e C, oltre a contenere magnesio, ferro e zinco. Permettono al fegato di liberarsi delle tossine.

Settembre, è sempre tempo di dieta detox: consigli utili

Abbiamo appena visto quali sono gli alimenti perfetti da aggiungere alla propria dieta quotidiana per depurare l’organismo e rimettersi in forma dopo l’estate. Oltre a ciò, vediamo insieme altri consigli: