Serenay Sarikaya, chi è: tutto sulla protagonista di Shahmaran

Serenay Sarikaya è una splendida attrice turca, che possiamo ammirare nel ruolo della protagonista della nuova serie tv su Netflix, Shahmaran. Scopriamo insieme i dettagli della carriera e della vita privata dell’attrice.

Serenay Sarikaya: la carriera dell’attrice

Serenay Sarikaya è in assoluto una delle donne più amate e famose del jet set turco, che ha avuto un successo davvero incredibile come attrice e che sta conquistando tantissimi fan anche sui social network, in cui condivide tanti contenuti che riguardano la sua attività.

L’attrice è anche bellissima, tanto da essere stata scelta per partecipare a Miss Universo. Serenay Sarikaya è nata il 1° luglio 1992, sotto il segno zodiacale del cancro, ad Ankara, in Turchia. Vive ancora nello stesso Paese ed è diventata un’attrice e una modella molto amata dal pubblico della sua patria. Ha debuttato sul set del film Şaşkın, nel 2006, e successivamente ha recitato in Plajda, nel 2008. L’attrice ha avuto anche un ruolo nella Erie televisiva Peri Masali, nel 2008, ed è stata il volto della protagonista di Limon Ağacı.

In seguito ha recitato in Adanalı ed finita sotto i riflettori su scala internazionale per i suoi ruoli in Lale Devri e Medcezir. Nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Golden Butterfly Awards. Nella nuova serie tv di Netflix, Shahmanar, ha ottenuto il ruolo della protagonista, che affronta un viaggio in chiave fantasy per trovare il nonno, che aveva abbandonato sua madre. Un viaggio che la porta a scoprire di essere legata ad un’antica profezia, in cui crede la comunità di Mar, legata ad una figura mitologica metà umana e metà serpente.

La serie è composta da otto episodi ed è disponibile su Netflix da 20 gennaio 2023.

Serenay Sarikaya: la vita privata dell’attrice

L’attrice è conosciuta al pubblico anche per la sua vita privata. In passato, infatti, è stata legata al famoso attore turco Kerem Bursin, famoso grazie al ruolo di Serkan Bolat, nella serie televisiva di successo Love is in the air. La loro storia d’amore è stata molto importante ed è durata ben quattro anni, dal 2015 al 2019, e sarebbe finita con un po’ di strascico amaro di ipotesi da parte dei fan. Alcuni hanno vociferato su una presunta rottura causata dalla gelosia di Kerem Bursin e chi, invece, ha pensato che la fine della storia fosse associata ad una presunta richiesta di accordo prematrimoniale avanzata dall’attrice dopo aver ricevuto la proposta dal suo fidanzato. Prima di questa storia, l’attrice era stata legata al modello Tolgahan Saysman per due anni e successivamente al collega Cagatay Ulusoy, per un anno. Nel 2010 l’attrice è stata eletta a rappresentare il suo Paese, la Turchia, a Miss Universo. Serenay Sarikaya è stata testimonial per numerosi brand e ha prestato il volto a tanti spot pubblicitari, mentre nel 2014 è stata eletta Donna dell’anno da GQ Turchia. È molto amata nel suo Paese per la sua grande bellezza, ma anche per il suo straordinario talento, che l’ha portata ad avere una carriera di grande successo, che prosegue con moltissimi ruoli.