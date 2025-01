Sephora si trasferisce in piazza dei Signori, mentre nuovi marchi si affacciano in città.

Un nuovo inizio per Sephora a Treviso

La notizia è ufficiale: Sephora, il noto colosso francese della profumeria, si trasferirà in uno spazio commerciale di prestigio in piazza dei Signori a Treviso. Questo locale, che in passato ha ospitato marchi come Tezenis e Tally Weijl, rimarrà finalmente vivo e pulsante, dopo un periodo di inattività che ha caratterizzato le festività natalizie. Le trattative per il trasferimento erano in corso da tempo, e ora si sono finalmente sbloccate, promettendo un’estate ricca di novità per i trevigiani e i turisti.

Il fermento commerciale in centro

Il trasferimento di Sephora non è l’unica novità in arrivo. Paolo Zatta, consulente commerciale e figura di riferimento per i movimenti nel centro storico, ha confermato che non ci saranno spazi vuoti. Infatti, diversi marchi di moda stanno mostrando interesse per entrare in città. Tra le voci che circolano, si parla di un possibile arrivo di Zara, che da tempo cerca uno spazio importante nel cuore di Treviso. Questo fermento commerciale è un segnale positivo per la città, che sta cercando di rivitalizzare il suo centro storico.

Le sfide del mercato locale

Tuttavia, non mancano le sfide. Alcuni locali, come quelli in vicolo Barberia, rimangono vuoti a causa di costi di affitto elevati, che possono superare i 10mila euro al mese. Anche se ci sono spazi disponibili, le richieste sono elevate e questo potrebbe rallentare l’arrivo di nuovi marchi. Ma nonostante queste difficoltà, ci sono segnali di ottimismo: un altro negozio di abbigliamento giovanile è previsto nello spazio attualmente occupato da Accessorize, e il negozio Bellieni potrebbe accogliere un marchio del gruppo Max Mara.

Un futuro luminoso per Treviso

Il recupero della corte Bailo in piazza San Vito, dove sta per aprire una nuova pasticceria di alto profilo, è un ulteriore segno che Treviso sta cercando di attrarre nuovi investimenti e di rinnovare la sua offerta commerciale. Con l’arrivo di Sephora e altre potenziali aperture, la città si prepara a diventare un punto di riferimento per la moda e il commercio, attirando visitatori e appassionati di shopping. La combinazione di marchi affermati e nuove proposte potrebbe dare nuova vita al centro storico, rendendolo un luogo ancora più vivace e attraente.