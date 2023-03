La fiction di Rai 1 Sei donne – Il mistero di Leila torna in onda martedì 7 marzo 2023. Le anticipazioni della seconda puntata preparano il pubblico a grandi sorprese e colpi di scena interessantissimi, tra misteri e lettere segrete. Scopriamo insieme qualche cosa in più: che cosa accadrà nella nuova puntata?

Sei donne – Il mistero di Leila: anticipazioni della seconda puntata

La nuova puntata di Sei donne – Il mistero di Leila torna in prima serata martedì 7 marzo 2023. Il racconto della misteriosa scomparsa della giovane Leila e del suo patrigno Gregorio continua a incollare il pubblico davanti allo schermo. La narrazione si fa sempre più viva e la seconda puntata presenterà nuovi colpi di scena tutti da scoprire.

La seconda puntata della fiction Rai è composta da due episodi, della durata complessiva di circa 100 minuti. Che cosa succede, allora, nel corso della nuova puntata? Il pubblico ministero Anna Conti e l’ispettore Emanuele Liotta si ritroveranno a interrogare in procura Alessia, l’insegnante di atletica della giovane Leila scomparsa, e il suo fidanzato Enrico. Purtroppo, però, le dichiarazioni di questi due personaggi non coincidono con alcuni filmati trovati dagli investigatori, tant’è che la stessa Anna non nutre una particolare fiducia nei loro confronti e riesce a incastrare Enrico in un modo abbastanza scorretto per poterlo incastrare.

Dopo poco, inoltre, arriverà in procura anche Michela, che ha ricevuto un messaggio vocale della nipote in cui la rassicura di stare bene. A questo punto Anna Conti sarà costretta a lasciare andare Enrico.

La seconda parte della puntata: l’arrivo di una lettera misteriosa

Una volta conclusa la prima parte della seconda puntata, il pubblico assisterà a qualcosa di inaspettato. La seconda parte della seconda puntata, infatti, si aprirà con l’arrivo di una lettera anonima fatta recapitare in Procura. La lettera in questione altro non è che una missiva che racconta una presunta relazione tra Gregorio e Viola, la vicina di casa dell’uomo. Qualcosa, però, non torna: cioè? Nell’appartamento di Leila sono state trovate un grande numero di impronte della donna e Anna ed Emanuele decidono di recarsi a casa di Viola per interrogarla. Da lì a pochi istanti la donna confesserà la sua relazione con Gregorio, portata alla sua fine per volere di lui.

Dove e quando vedere Sei donne in televisione e in streaming

La seconda puntata della nuova fiction di Rai 1 Sei donne – Il mistero di Leila, va in onda in prima serata, ore 21:25, martedì 7 marzo 2023 su Rai 1. Non solo, sappiate che la fiction andrà in onda anche in streaming su Rai Play, dove per altro sono disponibili on demand anche tutti i precedenti episodi. Si ricorda infatti che in totale la serie in questione conterà tre appuntamenti, ognuno dei quali raccoglierà due episodi.

Per ora Sei donne – Il mistero di Leila sta conquistando moltissimi spettatori e moltissime spettatrici. La storia si fa sempre più intensa e i misteri sempre più fitti: riuscirà Anna Conti a trovare la giovane Leila? Non ci resta che attendere gli sviluppi della storia.