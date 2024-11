E’ uscita la seconda stagione della serie tv “Lidia Poët“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la trama e il cast.

Lidia Poët: la trama della seconda stagione

“La legge di Lidia Poët” è una delle serie crime italiane più viste non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo. La serie narra la vera storia dell’avvocata Lidia Poët, che è stata la prima donna a entrare nell’Ordine degli Avvocati in Italia. Questa seconda stagione porta con sé alcuni tratti di un’altra serie tv molta famosa e molto amata, ovvero “Bridgerton“. Ma, di cosa parla questa seconda stagione? Cosa dovremo aspettarci? Vediamo insieme al trama. Dopo la revoca ingiusta all’Albo degli Avvocati, Lidia non si arrende, anzi riesce a trovare un cavillo nell’Editto Albertino che riguarda il diritto di voto alle donne. Lidia va così all’ufficio elettorale al fine di mettersi in lista tra i votanti ma viene cacciata e rinchiusa in prigione per qualche ora. Sarà suo fratello a tirarla fuori ma, nello stesso momento, un uomo viene ucciso. Nella sua tasca vengono trovate delle lettere indirizzate a Lidia e Jacopo. Non è chiaro se l’uomo sia stato ucciso o si sia suicidato, tanto sta che Lidia e Jacopo sono chiamati a indagare. L’imbarazzo tra loro è evidente. Questa è sola una delle tante cose che accadranno nella seconda stagione della serie tv, che promette di stupire tra colpi di scena, azione e romanticismo. La seconda stagione di Lidia Poët è stata girata a Torino, si vedono ad esempio il Parco del Valentino e Piazza San Carlo.

Lidia Poët: il cast della seconda stagione

Come abbiamo appena visto, è tempo della seconda stagione dell’amatissima serie tv “La legge di Lidia Poët“, che racconta la vera storia dell’avvocata Lidia Poët. A interpretare Lidia troviamo sempre l’attrice italiana Matilda De Angelis che abbiamo visto recitare in tanti film e in tante serie tv, quali per esempio “Veloce come il vento”, “Una vita spericolata”, “L’incredibile storia dell’isola delle Rose”, per il quale ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista, “Tutto può succedere” e “Citadel – Diana”. A vestire invece i panni di Jacopo Barberis troviamo l’attore italiana Eduardo Scarpetta, che abbiamo visto recitare in film quali “La tristezza ha il sonno leggero”, “La donna per me”, “Qui rido io” e “Mafia mamma”. Nel cast della serie tv troviamo anche Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau, Pier Luigi Pasino, che intrepreta il fratello di Lidia e Sara Lazzaro, che veste invece i panni della sorella di Jacopo Barberis.

Lidia Poët: la data di uscita della seconda stagione e dove vederla

L’attesissima seconda stagione della serie televisiva con Matilda De Angelis, “La legge di Lidia Poët”, è disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 30 ottobre 2024. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un’abbonamento, per farlo basta iscriversi alla piattaforma e scegliere uno tra i piani disponibili, da quello più economico a quello premium.