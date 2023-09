C’è una connessione tra i film “The Nun 2“, “The Conjuring” e “Annabelle“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

E se vi dicessimo che c’è una connessione tra The Nun, The Conjuring e Annabelle?

Oggi, 6 settembre 2023, esce in tutti i cinema il film “The Nun 2“, il capitolo più recente della saga horror del regista James Wan, il quale ha dichiarato che questo film collegherà direttamente l’intero universo che ha creato. La saga horror è iniziata con “The Conjuring” nel 2013, dove gli esperti investigatori del paranormale, Ed e Lorraine Warren, interpretati rispettivamente da Patrick Wilson e Vera Farmiga, aiutano i membri della famiglia Perron, la quale, una volta trasferita in una nuova casa, comincia a sperimentare eventi soprannaturali. All’inizio del film si vedono i coniugi Warren tenere una conferenza all’università, dove mostrano dei filmati dove due coinquiline vengono terrorizzate da una bambola, Annabelle. Usciranno poi tre film intitolati appunto “Annabelle” che però non ha nessun collegamento diretto con “The Nun”. “The Conjuring” e “The Nun” sono invece collegati dal demone Valak. Nel primo capitolo di “The Conjuring” questo demone viene descritto solo come una forza maligna con la quale Lorraine ha dovuto combattere, mentre, nel secondo capitolo, Valak è proprio l’entità che i coniugi Warren devono affrontare per liberare una bambina in Inghilterra, posseduta appunto da questo demone. “The Nun” e “The Nun 2” sono ambientati prima rispetto alla saga di “The Conjuring“ e in questi film viene raccontata la storia di questo demone, e di come è arrivato ad assumere le sembianze di una suora. “The Conjuring” e “The Nun” sono quindi collegati dalla presenza del demone Valak ma non solo. Nel primo capitolo di “The Nun” la protagonista è Suor Irene, una novizia che sta per prendere i voti. In “The Conjuring 2″, Lorraine rivela che prima si sposare Ed era stata una novizia ed entrambi i film sono incentrati sul concetto di religione, fede e la lotta tra Bene e Male. “Annabelle“, come appena detto, è collegata solamente con “The Conjuring“, in “Annabelle 3” si scopre inoltre come la bambola è finita nelle mani dei Warren.

The Nun 2: di cosa parla e quando esce

“The Nun 2” è il capitolo più recente della saga horror di James Wan e diretto da Michael Chaves. Questo film è ambientato in Francia nel 1956, dove un prete viene ritrovato morto per omicidio. Intanto che il Male inizia a diffondersi, sorella Irene comincia a indagare su quanto è successo ed è proprio così che la giovane suora scopre che dietro la morte del prete c’è una presenza oscura, ovvero Valak, il demone che sembra una suora che Irene ha già dovuto affrontare nel primo capitolo. A interpretare Suor Irene troviamo ancora Taissa Farmiga, la sorella minore di Vera Farmiga, mentre la suora demoniaca Valak è interpretata ancora da Bonnie Aarons. Nel cast troviamo anche Storm Reid, Anna Popplewell e Jonas Bloquet.

“The Nun 2” è uscito oggi, 6 settembre 2023, in tutti i cinema italiani. Non resta che andare a vederlo!