The Conjuring debutta nel 2013 e il successo è mondiale: nel 2023 esce la notizia che sarà messa in produzione una nuova serie-tv tutta horror

Amanti del genere horror, è in arrivo un regalo per voi. Sapevate che in occasione del total rebranding di HBO Max (ora solo MAX) è stato annunciato che il franchise di The Conjuring debutterà sul piccolo schermo e lo farà sotto forma di serie-tv? La notizia è piaciuta particolarmente ai fan dei film, iniziati a circolare nel 2013. Scopriamo tutti i dettagli riguardo il nuovo progetto seriale.

The Conjuring, la serie-tv: l’annuncio ufficiale

Nell’ultimo periodo HBO Max, ora conosciuto solo come Max, sta mettendo in atto diverse modifiche d’azienda, ma sta anche aggiornando il suo catalogo di contenuti. È stata infatti resa nota la notizia secondo cui la nota saga horror The Conjuring diventerà presto una serie-tv. Dal grande schermo al piccolo schermo: la serie drammatica horror prodotta da James Wan e da Peter Safran per Atomic Monster e The Safran Company arriverà in televisione.

Che cosa sappiamo sulla nuova serie-tv horror The Conjuring?

Ancora è un po’ presto per parlare di dettagli, di trama, di cast e di tutto ciò che entra nello specifico della serie horror. Tuttavia, i vertici di Warner Bros hanno confermato che la serie cercherà di offrire un seguito alla storia che The Conjuring – L’evocazione ha raccontato al cinema. Nel film ci sono Patrick Wilson e Vera Farmiga nelle vesti dei coniugi Warren (per altro realmente esistiti) esperti di fenomeni paranormali. La serie-tv horror si ispirerebbe dunque a tutti i fatti accaduti nel primissimo film, ma anche in quello uscito nel 2016, The Conjuring – Il caso Enfield, e quello uscito nel 2021, The Conjuring – Per ordine del diavolo.

A produrre la nuova serie-tv ci sarà Peter Safran, mentre il regista della saga, James Wan, sarebbe in trattativa per il ruolo di produttore esecutivo.

Attualmente non è ancora chiaro se la nuova serie-tv andrà a sostituire il già preannunciato quarto film della saga: bisognerà attendere delucidazioni.

Quando uscirà la serie The Conjuring?

Sono già numerose le persone che si stanno chiedendo quando la serie-tv horror debutterà sul piccolo schermo. Purtroppo, però, è ancora troppo presto per offrire una risposta valida e certa. Il progetto è attualmente in sviluppo, ma non esiste ancora una data di uscita. Bisognerà attendere ancora un po’.

Dove sarà possibile vedere la serie The Conjuring?

Sarà Max a occuparsi della messa in onda della nuova serie-tv horror. Per quanto riguarda l’Italia, invece, tale servizio streaming non è ancora attivato (i motivi sono legati a un contratto stipulato tra HBO e Sky), motivo per il quale The Conjuring potrebbe essere trasmessa proprio grazie a Sky.

Il successo incredibile della saga The Conjuring

Sono otto i film che dal 2013 raccontano la saga e intrattengono il pubblico ormai affezionato al genere. Complessivamente, insieme ai vari spin-off sulla bambola posseduta di nome Annabelle e The Nun, tutti i progetti inerenti all’universo di The Conjuring hanno raccolto più di 2 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il successo della saga horror è dunque planetario e la notizia della realizzazione di una serie-tv avrà reso felici tutti gli appassionati e le appassionate: The Conjuring sarà una serie da paura, letteralmente.