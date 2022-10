The Nun 2: trama, cast, quando esce

The Nun, spin-off di The Conjuring, sta per tornare con un secondo, terrificante capitolo. Ecco tutte le informazioni che abbiamo.

The Nun – La Vocazione del male è un film del 2018 che ha dato il là all’estensione ulteriore della saga di The Conjuring, innestandosi come quinti capitolo cinematografico della serie. Ma un nuovo sequel, quello che dunque potremmo considerare il sesto del franchise, è in arrivo: parliamo di The Nun 2.

The Nun 2: trama e cast

La storia di The Nun, che nello specifico è uno spin-off di The Conjuring 2 – il caso Enfield, vede al centro della narrazione un demone che ha preso le sembianze della sua Valak. La prima sinossi ufficiale rilasciata ci fa intendere che saremo di nuovo alle prese con lo stesso demone nella Francia del 1956 dove un prete viene assassinato dando il là alla diffusione del Male.

Ad affrontare Valak e la sua forza distruttrice sarà sorella Irene, in un compito decisamente spaventoso.

The Nun ha ottenuto un grande successo internazionale, con Bonnie Aarons (Il lato positivo – Silver Linings Playbook) nei panni di Valak. Tornerà chiaramente come protagonista e, accanto a lei, ritroveremo Taissa Farmiga (We Have Always Lived in the Castle), che sarà di nuovo sorella Irene. A completare il cast ci sarà in un ruolo empre centrale Storm Reid (The Invisible Man).

A dirigere il sequel sarà Michael Chaves, che aveva già lavorato a The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Alla sceneggiatura troveremo invece Akela Cooper (Malignant), Ian Goldberg e Richard Naing.

The Nun 2: quando uscirà in Italia?

A dare aggiornamenti sullo stato dell’arte di The Nun 2 è stato il regista dei primi due film della serie, James Wan, che ha infatti condiviso una foto direttamente dal set in quel della Francia. Le riprese per l’horror sono dunque appena cominciate! Difatti, la data di uscita stimata per l’Italia – che salvo rallentamente e imprevisti dovrebbe essere data ormai per certa e confermata – è il 7 settembre 2023.

Il pubblico nostrano dovrà attendere ancora un po’ per farsi terrorizzare da The Nun 2. Le aspettative, visto il successo del primo film, sono piuttosto altre. Ricordiamo che il primo film ha incassato ben 365,6 milioni di dollari con diffusione a livello internazionale. La domanda che sorge spontanea è: riuscirà The Nun 2 a fare altrettanto o addirittura di meglio?

La foto condivisa da James Wan sicuramente dà un piccolo assaggio dell’atmosfera tetra e terrorizzante del film: si scorge nell’immagine un prete dal volto uscurato in un ambiente poco illuminato, di certo sul punto di fare un incontro niente affatto piacevole. Sulla trama non si sa molto altro e il mistero aleggia ancora attorno a The Nun 2. D’altro canto, manca quasi un anno al rilascio del secondo film sul demone Valak e per mantere alta la tensione non possono essere rilasciati troppi dettagli sugli accadimenti spaventosi che vedremo nella pellicola.

Chissà se The Nun 2 potrerà ulteriormente la serie al successo e condurrà anche a un terzo film. Per ora è troppo presto per dirlo, ma intanto il pubblico freme per lasciarsi spaventare ancora una volta dalla bravissima Bonnie Aarons.