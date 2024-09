Scrunchies: alternativa delicata e stylish agli elastici tradizionali

Gli scrunchies, quei morbidi elastici ricoperti di tessuto, sono tornati prepotentemente di moda. Ma oltre ad essere un accessorio trendy, offrono numerosi vantaggi alla salute dei tuoi capelli. Una volta provati non puoi più farne a meno.

Perché scegliere uno scrunchie?

A differenza degli elastici tradizionali, gli scrunchies esercitano una pressione più uniforme sui capelli, riducendo il rischio di rotture, doppie punte e stress sullo stelo del capello. Il tessuto morbido avvolge i tuoi capelli senza tirare o sfregare, proteggendoli da danni ed evitando strappi dolorosi, oltre che nocivi.

Inoltre, grazie alla morbidezza del materiale rappresentano un valido aiuto per evitare lo sgradevole effetto crespo. L’attrito causato dagli elastici tradizionali, infatti, può aumentare il crespo, cosa che gli elastici scrunchies non causano grazie al loro tessuto liscio. Questo problema, quindi risulta ridotto significativamente, lasciando i capelli più lucenti e disciplinati. Aspetto comune a tutte le chiome, in particolare a quelle ricce. Sovente le persone con capelli ricci o mossi devono “combattere” contro elastici comuni che imprigionano ciocche che, in alcuni casi, possono essere liberate solo tagliandole. Un danno enorme.

Disponibili in un’infinità di colori, tessuti e dimensioni, gli scrunchies si adattano a qualsiasi tipo di capelli e stili. Puoi utilizzarli per creare acconciature semplici o più elaborate, aggiungendo un tocco di colore e personalità al tuo look. Si adattano ad ogni momento della tua giornata.

Sono incredibilmente comodi da indossare. Il tessuto morbido non tira la cute e non provoca mal di testa, permettendoti di indossare l’acconciatura tutto il giorno senza fastidi. Alcuni sono realizzati con tessuti naturali come la seta o il raso, che aiutano a mantenere l’idratazione dei capelli e a prevenire la formazione del crespo.

Come scegliere lo scrunchie giusto?

La scelta dello scrunchie dipende dal tipo di capelli e dall’acconciatura che vuoi realizzare. Nel caso di capelli fini puoi optare per scrunchies di piccole dimensioni e in tessuti leggeri per evitare di appiattire i capelli. I capelli spessi si adattano meglio a scrunchies più grandi e in tessuti resistenti per garantire una buona tenuta.

Per i ricci sono preferibili scrunchies in seta o raso. Ideali per proteggerli e prevenire il cosiddetto frizz. Aiutano, infatti, a rispettare l’idratazione dei capelli.

Consigli per l’utilizzo

Non stringere troppo il tuo scrunchie quando annodi i capelli. Deve tenerli fermi senza essere costrittivo. Evita di dormire con lo scrunchie perché lasciare i capelli legati durante la notte può causare rotture e stress. Se proprio devi, allentalo in modo da raggruppare i capelli con delicatezza. Lava regolarmente gli scrunchies per mantenerli puliti e igienizzati. Va bene, sia un lavaggio a mano che in lavatrice.

Gli scrunchies sono un’alternativa più delicata e versatile agli elastici tradizionali. Oltre a proteggere i capelli, ti permettono di creare una vasta gamma di acconciature e di aggiungere un tocco di stile, di colore, di brio, al tuo look. Prova a sostituire i tuoi elastici con degli scrunchies e noterai subito la differenza, sia in termini di miglioramento dei capelli, al tatto e visibilmente, sia in termini di estetica.