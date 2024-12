Volete avere una pelle morbidissima? Provate a fare lo scrub al sale! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare.

Scrub al sale: il metodo per avere la pelle morbidissima

Uno dei maggiori desideri di noi donne è quello di avere una pelle bella morbida, anzi morbidissima. Ultimamente sta diventando sempre più virale un metodo che consente proprio di ottenere una pelle sana, liscia e super morbida. Quale? Lo scrub al sale! Esatto il sale è un prezioso alleato per la nostra pelle grazie alle sue proprietà minerali e ai suoi tanti benefici. Pensate che già nell’Antico Egitto il sale veniva utilizzato nei rituali di bellezza. Ma andiamo adesso a vedere insieme tutti i benefici del fare uno scrub al sale.

Scrub al sale: tutti i benefici per la pelle

Abbiamo appena visto che sta sempre più spopolando un nuovo rituale di bellezza, ovvero lo scrub al sale. Il sale, grazie ai suoi minerali, ovvero potassio, magnesio, calcio, ferro e zolfo, porta davvero tantissimi benefici alla nostra pelle. Vediamo insieme quali sono:

Nutrimento: il sale nutre la pelle in profondità;

il sale nutre la pelle in profondità; Idratazione: è anche un ottimo idratante, e sappiamo bene quanto avere la pelle sempre idratata sia importante;

è anche un ottimo idratante, e sappiamo bene quanto avere la pelle sempre idratata sia importante; Barriera cutanea : il sale consente anche di rafforzare la barriera cutanea, soprattutto il sale del Mar Morto e quello dell’Himalaya;

: il sale consente anche di rafforzare la barriera cutanea, soprattutto il sale del Mar Morto e quello dell’Himalaya; Secchezza: il sale combatte la secchezza della pelle ed è anche ottimo contro le irritazioni cutanee;

il sale combatte la secchezza della pelle ed è anche ottimo contro le irritazioni cutanee; Distende i muscoli : grazie al magnesio consente di distendere i muscoli;

: grazie al magnesio consente di distendere i muscoli; Esfoliazione: lo scrub al sale consente una esfoliazione profonda che permette di eliminare le cellule morte oltre che favorire la circolazione sanguinea;

lo scrub al sale consente una esfoliazione profonda che permette di eliminare le cellule morte oltre che favorire la circolazione sanguinea; Peli incarniti: è anche ottimi per chi ha i peli incarniti o chiazze ruvide ad esempio sui gomiti e sulle ginocchia;

è anche ottimi per chi ha i peli incarniti o chiazze ruvide ad esempio sui gomiti e sulle ginocchia; Prurito: il sale può anche alleviare le sensazioni di prurito grazie al sue effetto calmante;

il sale può anche alleviare le sensazioni di prurito grazie al sue effetto calmante; Morbidezza: il sale rende la pelle davvero super morbida e liscia e anche più luminosa.

Scrub al sale: come si fa?

Abbiamo appena visto quelli che sono tutti i benefici dello scrub al sale. Se vi siete convinte a provarlo anche voi, vediamo adesso insieme come farlo. Innanzitutto è bene sottolineare che non è indicato per aree del corpo sensibili come il viso, ma è perfetto per zone come gomiti, ginocchia e piedi. Per eseguirlo basta semplicemente inumidire leggermente la zona e poi passarci sopra il sale massaggiando lentamente, in pratica come ogni classico scrub. In commercio esistono scrub al sale ma potete anche usare il sale da cucina, magari mischiato a qualche cucchiaio di olio di oliva. Lo scrub al sale si può fare dalle 2 alle 3 volte a settimana per chi ha la pelle normale, mentre per chi ha la pelle sensibile è consigliato solamente una volta a settimana. Insomma, lo scrub al sale sembra essere davvero un toccasana per la nostra pelle, cosa state quindi aspettando a provare a farlo?