Un viaggio sensoriale tra gli alberi per riscoprire il benessere e la biodiversità.

Il forest bathing: un’esperienza di connessione con la natura

Camminare a piedi nudi su un tappeto di foglie secche, ascoltare il fruscio degli alberi e respirare l’aria fresca del bosco: queste sono solo alcune delle esperienze che il forest bathing offre. Questa pratica, che ha origini giapponesi, è diventata sempre più popolare in Italia, grazie a iniziative come quelle promosse da Golia in collaborazione con WWF Italia. L’obiettivo è semplice ma profondo: riconnettere le persone alla natura e promuovere il benessere psicofisico.

Le Oasi del Respiro: un progetto per la biodiversità

Il progetto “Le Oasi del Respiro” è stato lanciato nel 2023 e mira a creare un network di aree protette dove praticare il forest bathing. Le Oasi WWF, come quelle di Cratere degli Astroni e Gole del Sagittario, sono state scelte per la loro bellezza naturale e per il loro potenziale di conservazione. Attraverso programmi di immersione nella natura, i partecipanti possono sperimentare i benefici del contatto diretto con l’ambiente, migliorando la loro salute e contribuendo alla salvaguardia della biodiversità.

I benefici scientifici del forest bathing

Numerosi studi scientifici hanno dimostrato gli effetti positivi del forest bathing sulla salute. Ricerche condotte da AIMeF hanno evidenziato una significativa riduzione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa tra i partecipanti alle immersioni. Inoltre, è stato registrato un miglioramento del tono dell’umore e una diminuzione dello stress percepito. Questi risultati confermano l’importanza di pratiche come il forest bathing per il benessere individuale e collettivo.

Un’esperienza sensoriale unica

Durante le sessioni di forest bathing, i partecipanti sono guidati attraverso esercizi che stimolano i cinque sensi. Camminare a occhi chiusi, ascoltare i suoni della foresta e persino disegnare le sensazioni provate sono attività che permettono di vivere un’esperienza immersiva e rigenerante. Queste pratiche non solo favoriscono la connessione con la natura, ma incoraggiano anche una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni.

Il futuro del forest bathing in Italia

Con l’aumento della consapevolezza riguardo ai benefici del forest bathing, il progetto “Le Oasi del Respiro” si propone di espandere ulteriormente le sue attività. Formare nuovi operatori specializzati e ampliare i percorsi di immersione sono solo alcune delle iniziative in programma. L’obiettivo è rendere il forest bathing accessibile a un numero sempre maggiore di persone, promuovendo al contempo la conservazione delle aree naturali italiane.