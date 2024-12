Il segreto di una pelle radiosa per il Capodanno

Il Capodanno è un momento speciale, un’occasione per brillare e sentirsi al meglio. Per affrontare le feste con una pelle luminosa e giovane, è fondamentale adottare una skincare adeguata. La nuova linea di Bottega Verde, COLLAGENE+ELASTINA, offre una soluzione completa per chi desidera combattere i segni del tempo e prepararsi a festeggiare con stile. Questa gamma di prodotti è stata sviluppata per agire in profondità sulla pelle, migliorando la sua compattezza ed elasticità.

Ingredienti chiave per una pelle perfetta

La forza di questa linea risiede nei suoi ingredienti attivi, progettati per stimolare la produzione di collagene ed elastina. Queste due proteine sono essenziali per mantenere la pelle soda e elastica. Con l’avanzare dell’età, la sintesi di queste fibre diminuisce, portando alla formazione di rughe e a un aspetto meno tonico. Utilizzando i prodotti della linea COLLAGENE+ELASTINA, è possibile notare un miglioramento visibile già dopo un’ora dall’applicazione. La crema giorno e la crema notte, insieme al contorno occhi-labbra, lavorano in sinergia per offrire risultati straordinari.

Una routine di bellezza completa

Per ottenere il massimo dai prodotti, è importante seguire una routine di bellezza completa. Inizia con una pulizia delicata del viso, seguita dall’applicazione della crema giorno per idratare e proteggere la pelle durante il giorno. La sera, dopo aver rimosso il trucco, applica la crema notte per favorire il rinnovamento cellulare mentre dormi. Non dimenticare di utilizzare il contorno occhi-labbra per trattare le zone più delicate e lo stick effetto filler per labbra, che dona volume e definizione. Infine, lo stick viso per punti critici è perfetto per affrontare le imperfezioni e garantire un aspetto impeccabile.