La bellezza inizia dalla forma del viso

Ogni viso è unico e porta con sé una bellezza particolare. Tuttavia, comprendere la propria forma del viso è fondamentale per fare scelte stilistiche che esaltino i tratti naturali. Questo approccio personalizzato non solo aiuta nella scelta del trucco e delle acconciature, ma anche nella selezione di accessori e gioielli che possono fare la differenza nel tuo look quotidiano.

Come determinare la tua forma del viso

Identificare la forma del viso richiede più di una semplice osservazione. I professionisti del settore utilizzano misurazioni specifiche per ottenere risultati accurati. Inizia misurando la tua mascella dalla parte posteriore fino al centro del mento e raddoppia quel numero. Poi, misura dalla linea dei capelli al mento e attraverso gli zigomi da un orecchio all’altro. Queste misurazioni creano un quadro matematico della tua struttura facciale, rivelando la tua vera forma del viso.

Le diverse forme del viso e i loro stili

Ogni forma del viso ha caratteristiche uniche e opportunità di styling. I visi a forma di cuore, ad esempio, presentano una fronte più ampia che si restringe verso un mento appuntito. Per bilanciare questa forma, è utile utilizzare tecniche di contouring nella zona del mento. I visi rotondi, caratterizzati da misure simili di lunghezza e larghezza, possono ottenere definizione attraverso l’accentuazione della mascella e stili che aggiungono altezza e angoli. I visi ovali, con proporzioni equilibrate, offrono versatilità negli approcci di styling e si adattano bene alla maggior parte delle tecniche di trucco e acconciature.

Adattare il trucco e le acconciature alla forma del viso

Una volta identificata la tua forma del viso, è importante applicare questa conoscenza in modo strategico. Analizza attentamente le tue misurazioni e considera come diverse acconciature interagiscono con la tua struttura facciale. Alcuni tagli possono enfatizzare o minimizzare tratti specifici a seconda della forma del viso. Inoltre, adatta le tecniche di trucco per esaltare i tuoi tratti naturali, utilizzando il contouring e l’illuminante per creare effetti desiderati che completano la tua struttura unica.

Accessori e gioielli: la scelta giusta per ogni forma del viso

La forma del viso influisce anche sulla scelta di accessori e gioielli. Le forme degli orecchini e le lunghezze delle collane possono sia completare che competere con i tuoi tratti facciali. Per i visi a forma di cuore, gli orecchini a goccia possono bilanciare la zona del mento, mentre i visi rotondi spesso traggono beneficio da pezzi angolari o allungati. I visi quadrati possono trovare morbidezza in accessori curvi o circolari, mentre i visi ovali possono sperimentare con vari stili con successo.