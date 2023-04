Molte ragazze le odiano, altre invece le adorano e non possono proprio farne a meno. Le scarpe friulane continuano a essere una grande tendenza, soprattutto durante la bella stagione, Primavera in primis. Anche i social media si sono riempiti di foto e di video con loro come protagoniste, quindi andiamo alla scoperta della tendenza e di come abbinarle al meglio.

Come indossare le scarpe friulane: abbinamenti e consigli per uno stile al top

È un odi et amo continuo quando si parla di scarpe friulane. Sarà che si trovano a metà strada tra un classico mocassino e una ballerina, ma di fatto tali calzature continuano a conquistare il cuore di moltissime ragazze. Con l’arrivo della Primavera, poi, le scarpe friulane cominciano a occupare gran parte degli outfit e i social media si riempiono di foto outfit e consigli su come abbinarle al meglio.

Non ci sono particolari regole da seguire in realtà: essendo delle scarpe molto semplici, si rivelano altamente versatili e si adattano alla perfezione a ogni look e a ogni personalità, anche quella più scettica.

Tra gli abbinamenti più cool e semplici del mondo ci sono i jeans: provate a indossare il vostro paio di jeans preferito (sono ben accetti anche quelli wide leg con risvolto alto), maglietta a maniche corte e una giacca over lasciata sbottonata. Come accessori un bel paio di occhiali da sole e una borsa o a tracolla, o a mano, seguendo sempre la tendenza di stagione. Nel caso del jeans, comunque, provate a scegliere delle friulane classiche o nella versione con laccetto: in questo caso otterrete un po’ più di raffinatezza e di ricerca.

Nel caso in cui abbiate voglia di sfoggiare uno stile un po’ più classico, e dunque siate propense a un paio di pantaloni a sigaretta, le scarpe friulane adatte potrebbero essere colorate (e dunque in contrasto) o, perché no, la versione a righe. Tutto dipende dai capi che selezionerete per il look, quindi giocate un po’ di fantasia e sperimentate, che è sempre la regola migliore.

Le scarpe friulane si possono indossare con gli abiti? Assolutamente sì!

Se ancora nutrivate dei dubbi, sappiate che non dovete preoccuparvi di nulla. Le scarpe friulane, infatti, sono le regine della versatilità e di conseguenza riescono a sposarsi molto bene anche con un abito. Provate con un abitino svolazzante e ampio dal gusto romantico, a cui potreste abbinare un paio di friulane in velluto, altrettanto raffinate. L’idea è quella di adattare il tessuto e il colore delle scarpe al mood dell’outfit, perciò la soluzione è sempre e solo una: provare.

Le scarpe friulane sono perfette per la mezza stagione

Sui social le definiscono le scarpe in stile radical chic, ma le friulane in realtà riescono a conferire anche allegria a un outfit dal taglio classico. Esse si rivelano perfette soprattutto per la mezza stagione, periodo in cui non è ancora abbastanza caldo da scoprire completamente i piedi, ma non fa comunque così freddo da stivali e boots in stile biker. Certo, ogni persona è libera di indossarle come e quando meglio crede, ma le scarpe friulane a Primavera sono la tendenza da non perdere.

Scegliete il modello che rispecchia di più il vostro stile e scegliete anche il tessuto e la trama: tutte le scarpe friulane riusciranno a rendere i vostri outfit al top.