Tutti i modelli must have di ballerine per l'autunno 2024.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le ballerine must have per l’autunno 2024.

Ballerine: sono loro le scarpe di tendenza dell’autunno 2024

Siamo ancora in piena estate ma non è mai troppo presto per cominciare a farsi un’idea di quelle che saranno le tendenze delle prossime stagioni fredde. Per quanti riguarda le calzature, il prossimo autunno saranno le ballerine le scarpe must have, comode, versatili ed eleganti, sono tornate prepotentemente in auge già la scorsa primavera. Anche le celeb e le it-girl sono state avvistate spesso con indosso le ballerine, a testimonianza di quanto siano tornate a essere super cool. Ma, quali sono i modelli di ballerine da avere assolutamente nel nostro armadio? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Ballerine: i modelli must have per l’autunno

Come abbiamo appena visto, tra le scarpe di tendenza per l’autunno 2024 ci sono le ballerine. Comode, versatili ed eleganti, sono le scarpe must have della prossima stagione. Ma, quali sono i modelli su cui puntare? Vediamolo adesso insieme:

Ballerine nere: sono il classico, perfette per eventi importanti o formali e sono anche tra le più indossate in assoluto.

sono il classico, perfette per eventi importanti o formali e sono anche tra le più indossate in assoluto. Ballerine Mary Jane: lo stile flapper sta tornando prepotentemente alla ribalta e, come saprete, le scarpe in voga negli anni Venti erano proprio le Mary Jane. Quindi via libera alle ballerine con cinturino alla caviglia, super glam e super cool.

lo stile flapper sta tornando prepotentemente alla ribalta e, come saprete, le scarpe in voga negli anni Venti erano proprio le Mary Jane. Quindi via libera alle ballerine con cinturino alla caviglia, super glam e super cool. Ballerine colorate: nonostante siano più di tendenza in primavera e in estate, anche in autunno è tempo di colorare un po’ di più i nostri look. Le ballerine rosse saranno infatti di super tendenza la prossima stagione!

nonostante siano più di tendenza in primavera e in estate, anche in autunno è tempo di colorare un po’ di più i nostri look. Le ballerine rosse saranno infatti di super tendenza la prossima stagione! Ballerine con strass : le ballerine gioiello sono tra le più eleganti e raffinate in assoluto, perfette per una cena a lume di candela o un evento dove si richiede un dress code super chic.

: le ballerine gioiello sono tra le più eleganti e raffinate in assoluto, perfette per una cena a lume di candela o un evento dove si richiede un dress code super chic. Ballerine con lacci: sembrano proprio le tipiche scarpette di chi pratica danza ma sono anche super cool, e quindi perfette per il prossimo autunno.

Ballerine: come abbinarle al meglio in autunno

Abbiamo appena visto insieme quali sono i modelli di ballerine di tendenza per il prossimo autunno. Ma, come abbinare queste ballerine al meglio? Ovviamente il tutto dipende dall’occasione per la quale si vogliono indossare, ad esempio stanno super bene quelle con strass con un paio di pantaloni a palazzo e un top crop, mentre quelle nere stanno bene con una camicia e una gonna longuette. Le ballerine rosse sono perfette per un look casual, abbinate a un paio di jeans e a una t-shirt o una felpa dello stesso colore delle ballerine. Le ballerine sono comunque delle scarpe che si abbinano davvero molto facilmente, sono senza dubbio più amate dalle donne alte piuttosto che da quelle più basse, che preferiscono indossare scarpe che regalino qualche centimetro in più. Però, in realtà, le ballerine, se indossare bene, hanno il loro perché anche nelle donne basse. Provare per credere! Quindi, se ancora non avete un paio di ballerine nel vostro armadio è tempo di rimediare per essere così pronte per l’arrivo dell’autunno!