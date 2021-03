Colore, freschezza, comodità ed eleganza, il capo da indossare in primavera 2021 sono i completi.

Completi da indossare in primavera 2021

Il must have della primavera 2021 sono i completi formati da giacca e pantalone, meglio ancora se oversize e dal taglio maschile.

Non solo vestiti (che comunque hanno sempre un grande fascino), ma si potrà giocare con altri capi per soddisfare i gusti di chiunque-

Il bel sole, la natura che rifiorisce, il cielo azzurro fanno immediatamente venir voglia di vestirsi di colori. Via libera dunque alla fantasia. Sì, ma con stile. E per essere super stilose basta solo indossare il completo giusto, meglio ancora se super comodo e versatile.

In base a come si indossano, i completi dal taglio maschile possono essere estremamente eleganti oppure declinati in chiave sportiva.

Per un outfit chic basterà indossare ai piedi dei sandali o delle scarpe con il tacco, abbinati a una bella borsetta e a un trucco lieve; per un look più casual una t-shirt e delle sneakers saranno perfette.

Ecco i colori e i modelli più belli da cui prendere ispirazione per essere sempre al top e con un look extra chic.

Albicocca chic

Il capo prezioso che non può mancare a chi ama i colori pastello delicati è il completo color albicocca.

Il modello di Max Mara è formato da un blazer da indossare oversize e dei pantaloni larghi estremamente eleganti.

Total white

Per chi ama i classici, nella mezza stagione che anticipa l’estate non può mancare il completo bianco. Perfetto per una laurea (anche da casa l’occhio vuole la sua parte), per un colloquio di lavoro importante ma anche per sentirsi semplicemente belle andando al mercato o a fare la spesa. Lo splendido tailleur di Luisa Spagnoli indossato ha un blazer con sei bottoni e dei pantaloni morbidi super raffinati .

Gessato elegante

C’è chi non può mai rinunciare all’estrema eleganza del gessato. Per la mezza stagione però riponiamo nell’armadio i colori scuri e i neri e diamo spazio alle nuances del cielo e del mare. Proprio il ceruleo è il colore chiave della primavera 2021 e abbinato a una gessatura verticale regala un outfit extra chic. Il modello proposto è di Max Mara e per sdrammatizzare l’aspetto serioso è stato abbinato con una semplicissima t-shirt bianca.

Potenza arancione

Il colore dei tramonti, del calore e dell’ambra: l’arancione è perfetto per chi vuole incarnare al meglio lo spirito primaverile. Il completo di Mango, con pantaloni in lino a mezza vita è davvero il top per eleganza e comodità combinate in un unico look.

Cielo primaverile

Voglia di libertà e di passeggiate all’aria aperta. Il celeste è il colore perfetto per chi ama sentirsi libera con il vento nei capelli. Bellissimo il completo di Marella da abbinare ad accessori e calzature bianchi.

Classico beige

Altro grande classico primaverile, oltre al bianco, è sicuramente il beige. Adatto davvero in ogni occasione, il completo total beige è perfetto per chi ama uno stile basic, minimal, ma estremamente chic. Il completo proposto da Ottod’Ame ha dei particolarissimi pantaloni a vita alta a balza, con un’elegantissima cinturina.