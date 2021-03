Con dei semplici jeans oppure abbinate a un outfit più elegante, le giacche in pelle non possono mancare nel guardaroba della primavera 2021: ecco i look più belli.

Giacche in pelle primavera 2021

Si tratta di uno di quei capi assolutamente evergreen che non passa mai di moda.

La giacca di pelle (o in similpelle) è davvero perfetta per la mezza stagione, è il capo che non può mancare nel guardaroba primaverile.

Non troppo pesante per le giornate soleggiate e non eccessivamente leggera per i giorni piovosi e freddi, non può assolutamente mancare nell’outfit primaverile perfetto.

Di modelli ce ne sono moltissimi: si passa dal classico chiodo al blazer in pelle, dal trench alle versioni più colorate e pazze.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e trovare la giacca in pelle perfetta per ognuno non è un’impresa difficile. Non solo quindi outfit super rock, ma anche look romantici e più bon ton.

Per aiutare nella scelta, ecco qualche esempio di outfit da cui prendere ispirazione e orientarsi sull’acquisto del modello più adatto in base alla propria attitude.

Casual con i jeans

Immancabile l’abbinamento t-shirt bianca, jeans chiari e chiodo di un bel colore scuro.

Ai piedi? Delle sneakers per rendere l’outfit impeccabile. Questo look è perfetto per una spesa veloce al supermercato, ma anche per una semplice passeggiata in città.

Rock con gli anfibi

Che si indossino dei pantaloni oppure una gonna primaverile poco importa: la combo giacca in pelle con anfibi rimane uno degli outfit più rock e glam di sempre, meglio ancora se si sceglie di colore nero. Il tocco finale? Collana e orecchini dorati e coordinati. Per la giacca meglio optare per un classico chiodo stile anni Ottanta oppure su un bel blazer con cintura in vita.

Romantica col vestito a fiori

E chi l’ha detto che la giacca in pelle debba essere per forza nera. Via libera alla fantasia, basterà scegliere un colore più acceso per rendere subito l’idea della primavera. Blu elettrico, fucsia, giallo, arancione, verde, ma soprattutto rosso. Ancora meglio se la giacca è abbinata con un bel vestito a stampa floreale. Freschezza, leggerezza e comodità in un unico semplice look.

Elegante con una jumpsuit

Giacca in pelle e outfit elegante? È una combo molto sottovalutata. In realtà, la giacca in pelle permette di smorzare quell’allure seria che caratterizza certi outfit impegnativi e bon ton. L’abbinamento perfetto con cui non si può sbagliare è quello con una bella tuta colorata. Quando indossare questo outfit nella primavera 2021? Ad esempio durante una seduta di laurea a distanza, per avere un ricordo indimenticabile con un outfit impeccabile.

Sportiva con una tuta

Chiodo e tuta sportiva formano uno dei mix più glam di sempre. Si tratta di un outfit amatissimo dalle fashion bloggers, in quanto comodo ma super alla moda. Perfetto per andare a fare la spesa ma anche per una passeggiata con il proprio cane.