Chi è GrenBaud, l’artista giovane concorrente di Sanremo giovani 2024? Se anche voi siete curiose di saperlo, allora questo è l’articolo giusto per voi. Conosciamo uno degli artisti più giovani, concorrente a Sanremo giovani, prima che il festival abbia inizio.

Grenbaud, il noto streamer di Twitch, è uno dei finalisti del Festival di Sanremo Giovani

GrenBaud, con oltre 900.000 iscritti su Twitch, e diventato uno dei creatori più famosi d’Italia e adesso e pronto per salire sul palco dell’Ariston.

GrenBaud è un nome da ricordare su Twitch , la piattaforma streaming di Amazon. Ma la sua carriera non termina qui: da qualche tempo, infatti, sta pubblicando brani che stanno ricevendo un sacco di apprezzamenti.

L’aspirante musicista mostra una grande dedizione verso la musica, talmente tanta da partecipare a Sanremo Giovani e qualificarsi tra i finalisti che si sfideranno il 19 dicembre 2023, per poi arrivare fra i Big di Sanremo 2024.

Iniziamo a scoprire chi è GrenBaud, dalle sue origini su Youtube al suo percorso nel mondo della musica.

Chi è GrenBaud, dai video di YouTube ai contenuti di Twitch

GrenBaud è una personalità online che ha iniziato la sua carriera su YouTube, ma che ora ha trasferito la sua attenzione su Twitch.

GrenBaud (alias Simone Buratti), un creatore milanese nato nel 2001, diventa famoso nel 2014, all’età di soli 13 anni, quando pubblica il suo primo video su Youtube confrontando Fifa 15 e Pes 15. Tuttavia, il suo vero successo arriva poco dopo con il video “Come rispondere agli insulti”, in cui spiega come reagire ai bulli in modo originale.

A partire da allora, la sua presenza sui social network ha avuto un aumento di popolarità, ottenendo migliaia di visualizzazioni.

Grazie a Twitch, la sua notorietà è cresciuta notevolmente, anche se prima aveva sbarcato su TikTok. La sua particolare ironia, conosciuta come cringe humor, gli ha dato la fortuna che ora ha ed ha ricevuto molti consensi.

Durante le sue trasmissioni, in effetti, lo vediamo usare account falsi per entrare nelle dirette Instagram di sconosciuti, proposti dai suoi stessi spettatori, e cominciare a fare commenti e domande insensate, creando imbarazzo alla persona coinvolta.

Con oltre 900.000 iscritti al suo canale Twitch, Ora GrenBaud ha raggiunto un grande successo, collocandosi nella Top List di Twitch Italia nella categoria Just Chatting.

L’amore per la musica

GrenBaud ha rivelato di avere una passione per la musica che ha coltivato fin da quando era bambino, anche se ha preferito tenerla nascosta ai suoi fan per un lungo periodo di tempo. Nonostante sia noto principalmente come streamer e content creator, ha mostrato di avere una forte passione anche per la musica.

Nel 2019, GrenBaud ha raggiunto un accordo con la Sentieri Sonori, etichetta discografica. L’anno seguente ha visto l’uscita del suo primo singolo Prima o poi, mentre il suo secondo brano intitolato Panche è stato pubblicato nel 2021. Oltre a scrivere canzoni, GrenBaud si dedica anche al canto.

Gli viene offerto un contratto con la nota casa discografica Capitol Records da parte di Universal. Nel luglio 2022, il singolo BallaRe ha riscosso un grande successo, seguito l’anno successivo dal brano Estraneo.

Durante l’estate del medesimo anno, l’artista ha preso parte al Future Hits Live, uno spettacolo organizzato da Radio Zeta presso l’Arena di Verona, che ha visto la presenza di tutti i cantanti più apprezzati dalla generazione Z.

La carriera di GrenBaud ha raggiunto un nuovo traguardo: prenderà parte alla gara di Sanremo Giovani, dove è stato selezionato come finalista con il suo brano Mama. I primi sei classificati avranno la possibilità di accedere alla 74° edizione della competizione dei Big.

