Chi veste Francesca Michielin a X Factor 2023? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

X Factor 2023: chi veste Francesca Michielin?

Ieri sera è andata in onda la semifinale di X Factor, il talent show canoro che vede la cantautrice di Bassano del Grappa Francesca Michielin come conduttrice. Ancora una volta, Francesca ha stupito tutti con il suo look di vernice. La stylist Susanna Ausoni ha parlato delle scelte di stile della Michielin a FanPage, rivelando che il percorso di immagine seguito da Francesca a X Factor è basato sulla luce. Infatti, nelle precedenti puntate, abbiamo visto Francesca vestirsi ad esempio con un abito di strass super scintillante, oppure con un crop top effetto brillante. La Ausoni ha spiegato come mai, nella semifinale, Francesca non ha indossato ancora un abito super scintillante: “abbiamo voluto lavorare con un tessuto punk ma sempre luminoso. Volevamo diversificare e abbiamo introdotto il vinile.” In occasione della semifinale del talent show canoro, Francesca Michielin si è quindi vestita in vernice total black, indossando un abito giacca fatto su misura per lei da MSGM di Massimo Giorgetti. L’abito è caratterizzato da una gonna a ruota, maniche lunghe, abbottonatura laterale e da una cintura che cade lungo il fianco. La conduttrice del programma ha completato il suo look indossando ai piedi un paio di sandali con il tacco largo, mentre per quanto riguarda l’acconciatura, Francesca si è ispirata ai personaggi dei manga giapponesi: due piccoli chignon realizzati con delle treccine, lasciando però due ciuffi liberi sul davanti. Infine, in fatto di make up, la Michielin ha scelto un eyeliner nero, mascara e una linea di matita blu nella parte inferiore dell’occhio. Il look scelto da Francesca Michielin ha quindi stupito davvero tutti, come si vestirà la cantautrice veneta per la finale? Non resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.

Tutti i look di Francesca Michielin a X Factor 2023

Durante la semifinale di X Factor, la conduttrice veneta Francesca Michielin ha indossato un abito giacca in vernice total black, accompagnato da una acconciatura ispirata ai manga giapponesi, in stile Sailor Moon. Come si è vestita però la Michielin nel corso dei Live precedenti? Innanzitutto, come abbiamo detto in precedente, ha curare tutti i suoi outfit è stata la stylist Susanna Ausoni. Nel corso del primo Live la cantautrice ha indossato due look firmati Miu Miu: il primo era un abito lungo e aderente in paillettes color oro, caratterizzato da un profondo scollo a V, il secondo invece era un completo pantalone in strass, con giacca oversize e pantaloni a vita alta. Anche nel corso degli altri Live, Francesca ha indossato capi super scintillanti, nel quarto per esempio ha indossato un completo Sportmax con strass ricamati all over. Appuntamento per il 7 dicembre per scoprire come si vestirà Francesca Michielin per la puntata finale di X Factor 2023.

