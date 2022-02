Blanco ha vinto Sanremo 2022 insieme a Mahmood. Il cantante ha dedicato il brano alla fidanzata Giulia e ha festeggiato con un bacio alla mamma.

Blanco e Mahmood vincono Sanremo 2022

Mahmood e Blanco hanno vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Brividi”.

La coppia è riuscita a conquistare il pubblico, mantenendo il primo posto in classifica fin dalla prima serata. Sul podio insieme a loro Elisa, al secondo posto con il brano O forse sei tu, e Gianni Morandi, al terzo posto con Apri tutte le porte. Il premio della critica Mia Martini è stato assegnato a Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare.

Il bacio alla mamma

Mahmood e Blanco erano i vincitori annunciati dalla prima serata del Festival e hanno confermato ogni previsione.

Dopo la vittoria il primo pensiero di Blanco è stato per la sua mamma, seduta in platea a guardarlo con grande orgoglio. Dopo l’assegnazione del premio, il cantautore si è esibito per la seconda volta con Mahmood, poi è corso in platea a dare un bacio alla sua mamma. Subito dopo Blanco è andato a baciare la fidanzata Giulia Lisioli.

La dedica alla fidanzata

“Per Giulia” è stata la dedica di Blanco, prima di lasciare il palco dell’Ariston dopo l’esibizione con Mahmood.

Ha sollevato un mazzo di fiori verso l’alto e ha citato la sua fidanzata Giulia Lisioli, di 19 anni, con cui è fidanzato da un anno e mezzo. “L’ho conosciuta in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo” aveva raccontato in un’intervista per Radio Deejay.