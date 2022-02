Continua la polemica di Francesco Monte sui brani in gara a Sanremo 2022 e sulla sua esclusione dalla kermesse musicale. Nel corso della terza serata del festival, l’ex tronista di Uomini e Donne ha postato alcune particolari Instagram Stories che hanno suscitato ironia e divertimento sul web.

Francesco Monte e le Instagram Stories a tema Sanremo 2022

Nei mesi scorsi, al momento dell’annuncio dei big in gara, Francesco Monte aveva duramente criticato la scelta di Amadeus di ammettere la cantante spagnola Ana Mena alla 72esima edizione di Festival di Sanremo a discapito della sua partecipazione e di quella di altri artisti italiani.

In concomitanza con la messa in onda della terza puntata della kermesse musicale, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato alla carica sulla questione postando alcune particolari Instagram Stories e chiedendo il parere dei suoi followers.

Sanremo 2022, Francesco Monte: sondaggio Instagram contro Ana Mena

Sul suo account Instagram, Francesco Monte ha condiviso dei sondaggi nelle Stories chiedendo ai suoi followers di esprimere la propria preferenza tra il suo brano Mi ricordo di te e il brano di Ana Mena 200.000 ore in gara a Sanremo 2022.

Il sondaggio è stato corredato da una precisa didascalia che recita: “Quale canzone vi piace di più??? È richiesta tanta sincerità e zero cattiveria”.

Al sondaggio, il brano di Ana Mena ha ricevuto circa l’85% di preferenze rispetto a Mi ricordo di te che è rimasta ferma al 15%.

Francesco Monte chiede ai fan di votare la sua canzone: Tananai e Yuman

Poco dopo, Francesco Monte ha postato altri due sondaggi mettendo a confronto la sua canzone con il brano Sesso Occasionale di Tananai e con il brano Ora e Qui di Yuman.

Anche in questa circostanza, il brano dell’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con una clamorosa sconfitta.

Nel confronto con Sesso Occasionale di Tananai, infatti, Francesco Monte ha ricevuto il 15% del gradimento mentre Tananai si è attestato sull’85% al pari di Ana Mena.

Nel caso dei Yuman e del suo brano Ora e Qui, l’artista in gara a Sanremo 2022 ha ottenuto l’87% delle preferenze a fronte del 13% destinato a Mi ricordo di te.

Sanremo 2022, la polemica per l’ammissione di Ana Mena

Al momento della diffusione dei nomi dei big selezionati per il 72esimo Festival di Sanremo, apprendendo della partecipazione dell’ispanica Ana Mena, Francesco Monte aveva dichiarato: “Siete seri? Ma non era il festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani? Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento! Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.