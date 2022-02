In occasione della serata cover di Sanremo 2022, è previsto sul palco dell’Ariston Gianluca Grignani che si esibirà al fianco di Irama, attualmente in gara, sulle note del brano La mia storia tra le dita.

Serata cover Sanremo 2022, Irama si esibisce con Gianluca Grignani

Nella serata di venerdì 4 febbraio, Gianluca Grignani torna al Festival di Sanremo per duettare nella serata cover con Irama, sulle note de La mia storia tra le dita.

L’ultima esibizione dell’artista sul palco dell’Ariston risale al 2015 quando si classificò ottavo con Sogni Infranti. Da quel momento, sono sempre meno le circostanze in cui è stato possibile vedere il cantante dal vivo o in televisione. Il suo ultimo album in studio, ad esempio, risale al 2014, quando venne rilasciato A volte esagero.

A Sanremo 2022, Gianluca Grignani ha deciso di mettersi nuovamente in gioco accettando l’invito di Irama.

Sanremo 2022, le particolari Instagram Stories di Irama con Grignani

Nonostante un recente e furioso battibecco dietro le quinte, tra i due artisti sembra essere tornato il sereno e, proprio poche ore prima dell’inizio della serata cover, Irama ha postato tra le sue Instagram Stories alcune clip e immagini che lo ritraggono in compagnia di Gianluca Grignani.

Osservando le Instagram Stories dell’ex allievo di Amici, tuttavia, sono molti i fan che hanno commentato lo stato di Grignani. Dal modo in cui il cantante interagisce con Irama e tende a biascicare mentre parla, infatti, alcuni avrebbero messo in dubbio la sua piena sobrietà e avrebbero sottolineato come la sua condizione potrebbe apparire alterata a un primo sguardo.

Gianluca Grignani al Concertone di Capodanno del 2016

Il riferimento rispetto alle condizioni di Gianluca Grignani riconduce ad alcuni episodi del passato dell’artista nei quali si sarebbe esibito ubriaco.

In particolare, fece particolarmente scalpore la sua partecipazione al Concertone di Capodanno organizzato per accogliere il 2016, condotto da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. In quella circostanza, il cantante era talmente ubriaco da rendere l’esecuzione del brano Destinazione Paradiso totalmente comica e richiedere l’immediato intervento di Gigi D’Alessio che si affrettò a porre fine all’esibizione.