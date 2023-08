Sandali con piume: i modelli stravaganti per l’estate

I sandali con piume si mostrano in vari colori e dettagli pronti a catturare chiunque nei modi più diversi per look eccentrici.

Per l’estate vi è davvero l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le incalzature da indossare. Tra i vari modelli di tendenza, spiccano, per volere degli stessi stilisti e delle collezioni di moda, i sandali con piume, una calzatura ritenuta particolarmente eccentrica, ma anche ricercata. Nei paragrafi scopriamo insieme quali sono i modelli da ordinare.

Sandali con piume

Sono un paio di calzature che, sebbene sia arrivata a essere molto amata e apprezzata dagli stilisti e dai brand di moda, i sandali con piume sono una scarpa che divide moltissimo i consumatori. Sono diversi infatti i soggetti che le amano mentre altri le detestano.

Al di là del proprio piacere e preferenza personale, sono delle calzature considerate must have per questa estate. Le scarpe di questo tipo sono state protagoniste anche durante l’inverno e in estate continuano a dettare stile e moda.

I sandali con piume piacciono anche soprattutto perché sono ritenuti un modello molto versatile dal momento che è possibile abbinarli con quasi tutto: dagli shorts in denim sino ai pantaloni cargo passando per tanti altri capi che sicuramente possono migliorare il proprio outfit e look.

In inverno si è soliti indossarle con collant oppure calzini, da abbinare a degli stivali o a delle scarpe chiuse, in estate invece questo tipo di calzatura si trasforma ed è realizzato in tessuto ecosostenibile e termoregolatore in modo da renderle ancora di più un modello trendy.

Sandali con piume: quali indossare

Come già detto, i brand di scarpe di moda quest’anno si sono proprio sbizzarriti e i sandali con piume sono diventati un modello in grande stile. Diversi marchi infatti le propongono con dettagli quali le frange, come nei modelli proposti da Bottega Veneta.

Il noto marchio ha puntato infatti su un modello eccentrico ma allo stesso tempo particolarmente ricercato. Altri marchi le propongono con le piume che sono direttamente integrate alla suola in modo da dare un effetto ancora più estroso e pomposo a questo tipo di calzatura.

Le calzature come i sandali con piume si adattano perfettamente alle feste, ma anche a un look quotidiano come andare in ufficio tutti i giorni creando poi degli abbinamenti adeguati alla scarpa. Le piume non sono soltanto di struzzo o marabù, ma si punta anche a fibre sintetiche per valorizzare meglio l’ecosostenibilità e l’ambiente.

Per quanto riguarda i colori, invece le proposte variano tantissimo. Si passa da tonalità come fucsia al verde acceso, gialla e arancione, ma anche sfumature maggiormente dedicate come il rosa cipria, il beige che si rivelano molto più semplici da abbinare e da indossare in base ai propri look. Si trovano poi anche modelli con tacco alto oppure basso per un maggiore comfort.

Sandali con piume: offerte Amazon

Una calzatura alquanto eccentrica, ma a disposizione su Amazon con offerte e modelli imperdibili. Basta cliccare sull’immagine del prodotto per visualizzare i dettagli. La classifica stilata qui sotto mostra i migliori sandali con piume da indossare e scelti tra quelli maggiormente estrosi dalle consumatrici con una descrizione di ognuna.

1)Holibanna tacchi alti piuma

Un modello con tacco molto alto e trasparente. Un sandalo con piume con tacco molto sottile che è in grado di risaltare ancora di più la figura. Il tacco è a spillo e la calzatura è disponibile nei colori nero oppure bianco.

2)Shinroad sandali da donna con tacco alto

Una calzatura con tacco alto indicata da indossare per le feste. Realizzata con piume di pelliccia sintetica e in design trasparente. Una calzatura antiscivolo dalla suola morbida indicata anche per camminare su superfici lisce e bagnate. Si trova nei colori bianco, nero, rosso rosato e giallo.

3)GBBNZB décolleté con piume

Sono dei sandali con piume dal tacco alto e stringato e con punta rotonda. Un modello di sandalo décolleté molto comodo e dalla vestibilità larga disponibile nei colori verde e azzurro.

I modelli di sandali con piume si possono abbinare alcune delle tendenze di borse estive da indossare per completare il look