Abbiamo visto Sabrina Ferilli ritornare in Rai in qualità di co-conduttrice, per l’ultima sera, del Festival di Sanremo 2022 accanto ad Amadeus, ma dopo ben 10 anni è pronta a tornare anche in qualità di attrice protagonista per la serie tv “Gloria”.

Ma scopriamo qualcosa in più a riguardo.

Sabrina Ferilli torna in Rai per “Gloria”

Si hanno ancora pochissime informazioni sul nuovo progetto targato Rai Fiction. La serie tv “Gloria” infatti ha ottenuto il via libera per la sua realizzazione e la messa in onda, ma sarebbe ancora in fase di lavorazione.

Quello che sappiamo però, come abbiamo già anticipato è che nel cast in qualità di protagonista ci sarà proprio Sabrina Ferilli.

Ecco quale sarà il suo ruolo nella serie.

Per “Gloria” la Ferilli dovrà interpretare un’attrice. Per la precisione si tratterà di una diva degli anni ’90 su cui si concentrerà appunto tutta la narrazione che verrà la carriera della protagonista messa a dura prova dalla sua stessa salute, ma al momento non sappiamo di più.

Secondo alcune informazioni sembra anche che la serie ironizzerà sulla spettacolarizzazione della tv del dolore, un contenuto purtroppo molto in voga tra la fine degli anni ’90 e i 2000.

Sabrina Ferilli al cinema con Pieraccioni

Il ritorno in Rai non è l’unica novità per la carriera di Sabrina Ferilli. L’attrice infatti è pronta a ritornare anche sul grande schermo con “Il sesso degli angeli”, film di prossima uscita diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni, che segue le vicende di Don Simone, prete di frontiera che si barcamena nel trovare un modo per invogliare i ragazzi ad uscire dal mondo dei social network e frequentare la comunità cristiana.