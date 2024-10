Questo autunno 2024 segna un grande ritorno, ovvero quello della maglia a rombi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di approfondire l’argomento.

Maglia a rombi: tutto sulla tendenza dell’autunno 2024

Se ancora dovete fare shopping di stagione, non dimenticatevi il knitwear a rombi. Il maglione geometrico stile retrò sarà infatti il capo must have dell’autunno 2024. In realtà già a fine 2023 abbiamo visto un’impennata nell’acquisto dei maglioni a rombi, anche dalle caleb, per un look street style davvero super cool. Dal sapore classico, maschile e appunto un pò retrò, i maglioni a rombi sono anche super versatili, facilmente abbinabili e adatti per essere indossati in tante occasioni diverse. Un tempo era un capo prettamente maschile, ma oggi è diventato anche femminile.

Maglia a rombi: colori e modelli per l’autunno 2024

Come abbiamo appena visto, la maglia a rombi è il capo must have dell’autunno 2024. Si tratta di un grande classico tornato prepotentemente di moda. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i modelli su cui puntare in questo autunno 2024:

Cardigan corto : il cardigan è uno dei capi più indossati e amati durante le stagioni fredde. Ecco che il cardigan a rombi si appresta a essere la scelta perfetta per un look strert style sì ma anche glam.

: il cardigan è uno dei capi più indossati e amati durante le stagioni fredde. Ecco che il cardigan a rombi si appresta a essere la scelta perfetta per un look strert style sì ma anche glam. Cardigan lungo : altri capo evergreen, perfetto da indossare ad esempio con i leggings e con un trench.

: altri capo evergreen, perfetto da indossare ad esempio con i leggings e con un trench. Gilet: per un look preppy la scelta non può che ricadere sul gilet a rombi, lungo o corto a seconda delle esigenze.

per un look preppy la scelta non può che ricadere sul gilet a rombi, lungo o corto a seconda delle esigenze. Pullover: perfetto per le giornate più fredde un bel pullover caldo a rombi, per un look casual che però non passerà di certo inosservato.

perfetto per le giornate più fredde un bel pullover caldo a rombi, per un look casual che però non passerà di certo inosservato. Dolcevita : per un look più elegante è la scelta perfetta da fare.

: per un look più elegante è la scelta perfetta da fare. Maglione in cashmere: infine anche un bel maglione in cashmere a rombi è un’altra scelta super chic e glam.

Maglia a rombi: abbinamenti e consigli

Dopo aver visto quelli che sono i modelli da acquistare, andiamo a vedere insieme come abbinare al meglio i capi a rombi per questo autunno 2024: