Il trench è il capospalla protagonista dell’autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarlo al meglio.

Autunno 2024: il trench è ancora capospalla protagonista

Ci siamo, l’autunno è arrivato, le temperature cominciano ad abbassarsi ed è quindi tempo di dire addio ai capi estivi per fare spazio a quelli autunnali. Tra i capispalla protagonisti dell’autunno c’è sempre lui, il trench che, anche in questo 2024, sarà senza dubbio il capo must have della stagione. Elegante, versatile, comodo, il trench non può proprio mancare nel nostro armadio. Al giorno d’oggi poi ne esistono tanti modelli diversi, come quelli con o senza cintura, quelli corti e quelli lunghi, per non parlare dei tanti colori diversi che si possono trovare. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i modelli di trench di tendenza di questo autunno 2024, per poi vedere alcune idee di outfit da cui prendere ispirazione.

Autunno 2024: i trench di tendenza

Come abbiamo appena visto, il capospalla must have dell’autunno 2024 è il trench, comodo, versatile e super elegante. Ma, quali sono i modelli di tendenza su cui puntare questa stagione? Vediamolo adesso insieme:

Trench corto : è quello meno indossato ma questo autunno si prepara a essere protagonista. Di super tendenza quelli con cintura.

: è quello meno indossato ma questo autunno si prepara a essere protagonista. Di super tendenza quelli con cintura. Trench lungo: è il più amato, perfetto soprattutto per le giornate di pioggia da indossare con un paio di stivaletti.

è il più amato, perfetto soprattutto per le giornate di pioggia da indossare con un paio di stivaletti. Trench beige : è il classico senza tempo, probabilmente la maggior parte di noi ha proprio un trench di questo colore. Perfetto per l’autunno poiché il beige è proprio il colore da sempre numero uno di questa stagione.

: è il classico senza tempo, probabilmente la maggior parte di noi ha proprio un trench di questo colore. Perfetto per l’autunno poiché il beige è proprio il colore da sempre numero uno di questa stagione. Trench nero: altro evergreen, elegante e raffinato, perfetto da indossare la sera, per un evento importante o formale.

altro evergreen, elegante e raffinato, perfetto da indossare la sera, per un evento importante o formale. Trench senza cintura: i trench più indossati sono quasi sempre con la cintura in vita, ma ecco che questo autunno sono di tendenza anche quelli senza, quasi a mo’ di cappotto.

Oltre al beige e al nero, questo autunno spazio a colori come il verde oliva, il prugna e il rosso.

Autunno 2024: come abbinare il trench

Abbiamo appena visto quali sono i trench su cui puntare questo autunno 2024, andiamo ora a vedere insieme alcune idee di outfit che possono fare al caso vostro: