Scopri come realizzare il french roll, l'acconciatura elegante e versatile per ogni evento.

Il ritorno del french roll

Negli ultimi anni, il french roll ha riconquistato il suo posto nel mondo della bellezza, diventando un must-have per chi ama le acconciature eleganti e sofisticate. Questa acconciatura, che affonda le radici negli anni ’50, è tornata alla ribalta grazie alla sua versatilità e alla facilità con cui può essere realizzata. Perfetta per le cerimonie, ma anche per un look quotidiano, il french roll si adatta a ogni tipo di capello e occasione.

Come realizzare un french roll perfetto

Realizzare un french roll è più semplice di quanto si possa pensare. Inizia con una coda di cavallo alta o bassa, a seconda del look che desideri ottenere. Una volta fissata la coda, inizia ad arrotolare i capelli su se stessi, creando un effetto a banana. Fissa il tutto con delle forcine trasparenti per un risultato pulito e sofisticato. Questo stile è ideale per chi ha i capelli lunghi, ma può essere adattato anche a chi ha chiome più corte, giocando con i twist e le pieghe.

Varianti del french roll per ogni occasione

Il french roll non è solo un’acconciatura vintage, ma può essere reinterpretato in chiave moderna. Le varianti più morbide e vaporose sono perfette per le spose e per le invitate a matrimoni, mentre le versioni più strutturate possono essere indossate per eventi formali. Inoltre, l’uso di accessori come spilloni in metallo o resina effetto tartaruga può aggiungere un tocco di eleganza in più. Non dimenticare di giocare con le texture: un french roll liscio o mosso può cambiare completamente il tuo look.

Accessori e tendenze attuali

Negli ultimi tempi, abbiamo visto un ritorno di accessori per capelli come scrunchie e mollette, che si abbinano perfettamente al french roll. Gli spilloni, in particolare, sono tornati di moda, offrendo un modo chic per fissare l’acconciatura. Sia che tu scelga modelli in oro, argento o resina, questi dettagli possono fare la differenza nel tuo look finale. Non dimenticare di dare un’occhiata ai tutorial online per imparare a realizzare il tuo french roll in modo semplice e veloce!