Volete ringiovanire il vostro sguardo? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutte le tecniche anti-aging per gli occhi.

Tecniche anti-aging per gli occhi: come ringiovanire lo sguardo

Gli occhi sono spesso la parte del nostro corpo a cui diamo più attenzione, soprattutto quando conosciamo qualcuno, proprio perché rappresentano una sorta di finestra sull’altro. A prescindere dal colore, gli occhi possono davvero rappresentare il punto chiave del nostro viso, quello da valorizzare al massimo anche per sembrare più giovani. Oltre alle varie tecniche di make up, che permettono di avere uno sguardo più giovane e accattivante, grazie all’uso corretto di ombretti, mascara e eyeliner, esistono anche alcuni interventi anti-aging che possono fare al caso vostro per ringiovanire lo sguardo. Andiamo adesso a vedere insieme quali sono queste tecniche.

Tecniche anti-aging per gli occhi: quale scegliere?

Prima di vedere le tecniche anti-aging, sottolineo l’importanza di rivolgersi a un centro specializzato. Vediamo adesso qualche tecnica anti-aging non chirurgica per gli occhi:

Filler : è senza dubbio la scelta che va per la maggiore, e consiste nell’iniettare l’acido ialuronico al di sotto del muscolo orbicolare;

: è senza dubbio la scelta che va per la maggiore, e consiste nell’iniettare l’acido ialuronico al di sotto del muscolo orbicolare; Fili : tecnica adatta a chi ha più di 40 anni perché permette sia la correzione del solco lacrimale, sia il lifting del sopracciglio.

: tecnica adatta a chi ha più di 40 anni perché permette sia la correzione del solco lacrimale, sia il lifting del sopracciglio. Peeling chimici: usati soprattutto contro le occhiaie, sono agenti schiarenti che provocano un’esfoliazione dell’epidermide.

usati soprattutto contro le occhiaie, sono agenti schiarenti che provocano un’esfoliazione dell’epidermide. Radiofrequenza frazionata : ottima per combattere inestetismi cutanei;

: ottima per combattere inestetismi cutanei; Luce pulsata: adatta a chi ha gli occhi secchi.

Gel: l’acido ialuronico in gel è un’altra valida tecnica anti-aging occhi.

Queste sono quindi alcune tecniche anti-aging non chirurgiche per gli occhi. Come detto rivolgetevi sempre a un centro specializzato. Per quanti invece riguarda i trattamenti di chirurgia estetica, la più diffusa è la blefaroplastica, ovvero quell’intervento che consente di eliminare la pelle in eccesso dalla palpebre.

Tecniche anti-aging per gli occhi: come ringiovanire lo sguardo con il contouring

Oltre alle vari tecniche, chirurgiche e non, per ringiovanire lo sguardo, poniamo attenzione anche sulla tecnica make up del contouring, per l’esattezza sul lash contouring, ovvero il concentrarsi sulle nostre ciglia. Per farlo occorre utilizzare le ciglia finte. E’ vero, molte di noi le odiano, soprattutto perché non solo non è facile metterle ma anche perché non si sa quale sia la lunghezza giusta da prendere e così via. Ma ecco che, dopo aver conosciuto la tecnica del lash contoruing, non potrete più farne a meno. Per fare un lash contouring perfetto, bisogna tenere a mente alcune cose, innanzitutto considerare la forma del viso affinché il risultato finale non vada a creare disquilibrio tra le varie parti. Altra da cosa da considerare è il tipo di trucco, nel senso che se decidiamo per un trucco intenso, le ciglia dovranno essere belle lunghe, altrimenti non si vedranno nemmeno. Se invece preferiamo il make up dall’effetto più naturale, allora ecco le le ciglia finta devono essere corte e sottili. E voi, avete mai provato questa tecnica?