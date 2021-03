La violenza di genere si combatte anche a scuola attuando degli accorgimenti fondamentali per indirizzare gli studenti ed evitare la creazione di stereotipi maschilisti e violenti.

Violenza di genere: un fenomeno che sta aumentando in modo preoccupante soprattutto negli ultimi tempi.

Con la pandemia di Coronavirus la violenza contro le donne è aumentata sensibilmente, a tal punto che è stato inventato un gesto fatto con la mano per segnalare silenziosamente la violenza domestica anche in videochiamata. Il rispetto per le donne e i loro diritti è fondamentale per prevenirla. Si rivela importante parlare di alcuni temi per sensibilizzare e prevenire la violenza di genere soprattutto a partire dai banchi di scuola. I bambini e gli adolescenti devono crescere abbattendo dei pregiudizi e degli stereotipi di una società patriarcale e violenta; costruendo una consapevolezza attorno ad alcuni temi che potrebbero evitare la violenza di genere.

A scuola oggi ciò non avviene, oppure avviene ma in maniera poco approfondita.

Per contrastare la violenza sulle donne è opportuno attuare alcuni accorgimenti nelle scuole. Procedure specifiche nei regolamenti d’istituto, conferenze e seminari, affrontare quotidianamente l’argomento in classe, creare dei docenti referenti sono solo alcuni di essi.

L’educazione affettiva e sessuale a scuola

L’educazione affettiva e sessuale a scuola è fondamentale per combattere la violenza di genere.

Conoscere questi temi si rivelerebbe fondamentale per evitare abusi in età adulta ed evitare anche esperienze sessuali troppo precoci e per sensibilizzare sul tema dei contraccettivi. Parlare di sessualità implica anche imparare il rispetto di genere e la parità dei ruoli, abbattendo stereotipi maschilisti come la superiorità della donna rispetto all’uomo. Non affrontare questi argomenti in uno spazio importante per la crescita dei giovani come la scuola implica spesso disinformazione. I ragazzi infatti, naturalmente interessati alla sessualità, si informerebbero in altri modi che potrebbero veicolare false informazioni. Ciò implicherebbe portare ad una visione distorta del sesso.

Oggi, nelle scuole, non si parla molto di educazione sessuale, un tema fondamentale per la corretta crescita dei ragazzi e che porta ad una maggiore consapevolezza di sé e ad un più equilibrato rapporto con gli altri. Per questo motivo sarebbe utile implementare corsi, seminari ma anche lezioni trasversali sul tema.

