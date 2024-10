Un incontro straordinario

La nuova stagione di Che tempo che fa ha portato sul piccolo schermo due grandi del cinema: Riccardo Scamarcio e Johnny Depp. Durante l’episodio, i due attori hanno condiviso aneddoti e progetti futuri, rivelando un’amicizia che è sbocciata in modo inaspettato. Scamarcio, orgoglio italiano, e Depp, icona mondiale, si sono trovati a discutere non solo della loro carriera, ma anche del legame che li unisce.

Il progetto di Modì

Johnny Depp sta per lanciare il suo secondo film da regista, Modì, un biopic dedicato ad Amedeo Modigliani. Questo progetto ha visto Scamarcio come protagonista, un segno della fiducia e dell’amicizia che si è sviluppata tra i due. Depp ha spiegato che la scelta di Scamarcio non è stata casuale; il loro primo incontro, avvenuto in un contesto insolito, ha segnato l’inizio di una collaborazione profonda. “Ho deciso di raccontare un po’ la sua storia”, ha affermato Depp, sottolineando le similitudini tra le loro esperienze di vita.

Un’amicizia inaspettata

Il racconto di come si siano conosciuti è affascinante. Scamarcio ha rivelato che il loro primo contatto è avvenuto in un distributore di benzina, un luogo che ha reso l’incontro ancora più memorabile. “Non lo conoscevo ancora, mi hanno detto ‘c’è Johnny Depp che ti vuole vedere’”, ha spiegato l’attore pugliese. Questo aneddoto ha messo in luce non solo la spontaneità della loro amicizia, ma anche l’importanza di momenti inaspettati nella vita. Depp ha aggiunto che il sentirsi inferiori rispetto alle aspettative è un tema che ha influenzato entrambi, rendendo il film ancora più significativo.