Manca ormai pochissimo al Natale 2020. Se non hai ancora finito di pensare ai regali, ecco qualche idea in campo beauty. Cosa c’è di diverso rispetto ai classici prodotti solitamente pensati come regali in questo campo? Si tratta di prodotti beauty tech.

Ovvero, strumenti tecnologici dedicati alla bellezza e al benessere della nostra pelle e dei nostri capelli.

Regali beauty tech per il Natale 2020

Fare regali sta diventando sempre più difficile in un periodo in cui le esigenze in campo beauty si fanno sempre più ricercate. Ma con i nuovi strumenti tech dedicati alla bellezza, farete sicuramente un figurone quando parenti e amiche scarteranno i vostri regali. Ecco quindi alcune idee dal mondo di Internet.

PMD Beauty Clean

Si tratta di una spazzola sonica pensata per il mantenimento e la pulizia del viso. La sua doppia azione va ad eliminare le impurità della pelle, come eccesso di sebo o cellule morte, e la massaggia per donarle un aspetto più sano.

TriPollar STOP

Questo dispositivo a radiofrequenze ispirato a strumenti professionali, va a rigenerare le fibre di collagene ed elastina, che stimolate andranno a rassodare la pelle, donando un aspetto più giovane già dai primi utilizzi.

NuFACE FIX Break the Ice

Questo strumento beauty tech è stato pensato per contrastare le linee di espressione e i segni dell’età nelle zone del contorno occhi e delle labbra. L’esclusiva tecnologia a microcorrenti rassoda e leviga la pelle, uniformando l’incarnato.

Foreo BEAR

L’ultima novità di Foreo è il Foreo Bear. L’azione delle sfere metalliche di cui è dotato il dispositivo unita a correnti elettriche impercettibili, si concentra sulla tonificazione del viso e sulla stimolazione naturale di collagene ed elastina. Il processo di Foreo imita quello naturale del nostro organismo.

Dyson Copper Supersonic

L’asciugacapelli Dyson Supersonic è dotato di un dispositivo che controlla in modo intelligente la temperatura. In questo modo i capelli non subiranno i danni causati dal calore di un asciugacapelli normale e appariranno subito più sani e morbidi.

Ghd platinum +

Questa piastra per capelli è adatta sia per realizzare il classico liscio perfetto sia per dare movimento alla chioma. Contenuta nel cofanetto della collezione natalizia del brand Wish Upon a Star, è perfetta per le amiche che amano sperimentare stili diversi.

Braun Satin Hair 7 Iontec

Questa spazzola tech senza fili è perfetta se si è fuori casa e non si ha la possibilità di aggiustarsi la piega. La sua azione con gli ioni attivi, va ad eliminare l’elettricità statica che rende il capello crespo. Il risultato di capelli lisci e luminosi sarà visibile già alla prima passata.