Concedersi un regalo di bellezza è sempre una grande coccola. Che sia un prodotto per il viso o per il corpo poco conta, l’importante è ricordarsi di pensarci ogni tanto. Quale occasione migliore se non cercando in una lista di idee regalo beauty per questo natale 2020?

Le migliori idee regalo beauty per il natale 2020

Se non avete idee e volete provare qualcosa di nuovo, lasciate che LimeLine by Alcone vi porti indietro nel tempo. Il brand questo Natale vuole rivivere insieme un grande classico: il Mago di Oz.

Si ispira infatti a questa storia la limited edition “No Place Like Home”. La spensieratezza e felicità di Dorothy è un punto di partenza per l’azienda che vuole ripercorrere le tappe del film attraverso una serie di prodotti ispirati.

Regali per i più grandi firmati LimeLife

Inizia quindi con la rivisitazione del Perfect Lip Gloss in versione gioiello dalle varianti Shine, Humble e Love di colore rosso, richiamando le scarpette della protagonista.

Segue il pacchetto Wizard of Eyes, che contiene al suo interno una serie di cinque matite occhi intense, facili da mettere e waterproof. Con Going Places il brand ci ricorda di seguire la propria strada, come nel film, attraverso una serie di prodotti in versione mini tra cui Lemon Drop, che igienizza ed idrata le mani, la crema Forty Cure Crème e Classic Perfect Balm che combatte pelle e labbra secche.

Il tutto accompagnato dalla versione Tin Man rivolta alla skin care maschile con detergente viso e corpo Power Start, idratante viso Cool Down, crema da barba Charged Up e il sapone Farm to Tub Soap.

La collezione comprende poi Lollipops Little, una confezione color lecca lecca con mini lipgloss. Infine, per chiudere questo percorso ideale immaginando le note di “Somewhere over the rainbow” vengono proposti gli accessori arcobaleno Riki Cutie e Riki Skinny in limited edition.

Regali per i più piccoli firmati LimeLife

Ovviamente non possono mancare anche delle coccole per i più piccoli, per questo il brand propone un’edizione natalizia del detergente corpo e capelli Squeaky Clean con una paperella per il bagnetto, la protezione solare Sunny Bunny un cappellino con orecchie da coniglietto e infine la lozione idratante Little Snooze con un massaggiagengive a forma di bradipo. Questi tre prodotti sono venduti anche all’interno di Bundle Of Joy Collection, una confezione dedicata ai bambini.

Inoltre LimeLife vuole accompagnare le ragazzine che si avvicinano al makeup per la prima volta attraverso la collezione Littlelife Collection comprende un Little Lip Balm, un Little Perfect Blush e un Little Powder Brush: tutto all’interno di una borsa ponpon colorati.

