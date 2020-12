Tanti idee per realizzare con le proprie mani dei regali fai da te in cucina, per rendere il Natale ancora più dolce e magico.

Regali di Natale fai da te in cucina

I regali di Natale più apprezzati sono sicuramente quelli fatti con il cuore.

E dedicare del tempo per preparare con le proprie mani qualcosa da regalare ai propri cari è un gesto di calore e amore.

I regali home made realizzati in cucina possono accompagnare dei regali tecnologici o a tema beauty. Li completeranno e daranno loro un tocco ancora più personale.

Si passa dal sale speziato, una ricetta semplice e veloce che tutti possono realizzare in pochi minuti, ai liquori alla liquirizia o all’arancia.

Senza dimenticare i classici biscotti di Natale e per un ulteriore tocco di dolcezza le caramelle al caffè.

Sale speziato

Il sale speziato è un regalo perfetto. Semplice da preparare, farà fare un figurone. Per preparare il sale aromatizzato home made serve del sale marino grosso o fine a cui aggiungere delle erbe aromatiche o altre spezie a piacimento. Per rendere il regalo ancora più bello basterà mettere il sale in un barattolo di vetro e decorarlo a piacimento, aggiungendo fiocchi e adesivi.

Liquore all’arancia

Per gli amanti degli alcolici home made, il liquore all’arancia è il dono perfetto, soprattutto perché in periodo tardo autunnale e invernale le arance sono un frutto di stagione.

La ricetta perfetta prevede l’utilizzo di 80 gr di scorze biologiche, 240 gr di acqua, 200 gr di alcool puro a 95° e 160 gr di zucchero. Il procedimento per la realizzazione è molto semplice. Lavare le arance e ricavare la buccia, togliendo la parte bianca. Mettere in una bottiglia di vetro le scorza e l’alcool alimentare, chiudere col tappo e rivestire con della carta stagnola per far avvenire la macerazione.

Lasciar macerare e dopo tre giorni filtrare con un colino le bucce. Mescolare poi l’acqua e lo zucchero al composto. On resta che imbottigliarlo. Si può bere da subito, ma il consiglio è di attendere almeno una settimana.

Liquore alla liquirizia

Regalo perfetto e adatto per essere bevuto dopo pranzo o dopo cena. Per realizzare il liquore alla liquirizia servono 550 ml di acqua, 400 gr di zucchero, 200 ml di alcool puro a uso alimentare, 100 gr di liquirizia purissima. Mettere in un pentolino l’acqua e lo zucchero, a fuoco basso aggiungere la liquirizia pura e mescolare finché non si scioglie. Spegnere il fuoco e far raffreddare, unire l’alcool e mescolare. Trasferire quindi il liquore in una bottiglia e metterlo a raffreddare in frigorifero.

Biscotti di pan di zenzero

Per le feste di Natale non possono mancare decorazioni, musica, ma soprattutto i classici biscotti di Natale. I gingerbread sono un regalo ideale per chi ama i dolci speziati e particolari. Per realizzarli servono 5 gr di zenzero in polvere, 350 gr di farina, 1 pizzico di chiodi di garofano macinati, 1 pizzico di noce moscata, 5 gr di cannella in polvere, 1/4 di cucchiaino di bicarbonato, 160 gr di zucchero, 110 gr di burro freddo, 1 uovo, 1 pizzico di sale e 50 gr di miele.

Caramelle al caffè

Un tocco di dolcezza insieme ai regali può essere dato con le caramelle al caffè. La preparazione è molto semplice e servono pochi ingredienti. Sono necessari 300 gr di zucchero, 1 cucchiaino di miele, 100 gr di caffè, 250 ml di latte, 1 cucchiaino di zucchero, 1 tuorlo d’uovo, 1 cucchiaio di farina. Mettere tutti gli ingredienti in una casseruola e mescolare, accendere il fuoco e mescolare fino a quando il composto inizia a bollire. Abbassare quindi la fiamma e lasciare bollire a fuoco bassissimo per mezz’ora in modo che il liquido di addensi. Quando si formeranno delle grosse bolle, versare il composto in un piatto fondo unto di burro. Non appena il tutto si sarà indurito, tagliare con il coltello dei quadratini.