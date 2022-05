Chi sono le REDDI, la band danese dell’Eurovision 2022

Ci auguriamo che ci siano bambine là fuori, e ragazzini, che possano essere ispirati da quello che stiamo facendo. Chi può prendere in mano la chitarra o il basso o la batteria. Non avevamo nessuno come noi quando eravamo piccoli. E speriamo di poter essere noi a fare quel cambiamento un giorno. Vogliamo essere responsabili. Per noi, crescendo come donne, non ci sono stati tanti modelli da seguire o tante donne che suonano musica quanti uomini. Quindi questo è importante anche per noi: mostrare che questa è una cosa che puoi fare.