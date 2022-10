Prima di concludersi effettivamente, Reazione a Catena propone 7 puntate in cui le migliori squadre si sfideranno per raggiungere il primo posto

Sta per arrivare Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022, il torneo legato al game show condotto da Marco Liorni su Rai 1 divenuto campione di ascolti.

Saranno riuniti i campioni del gioco, si formeranno le squadre e si inizierà a giocare: scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo e interessante appuntamento.

Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022: quando e dove vederlo?

L’edizione attuale di Reazione a Catena può considerarsi una delle più lunghe della storia del game show in onda su Rai 1. Gli ascolti sono stati incredibili, complici l’intrigante impostazione del gioco, la brillante conduzione di Marco Liorni e, naturalmente, la particolare bravura dei giocatori e delle giocatrici che sono riusciti/e a coinvolgere tutto il grande pubblico.

Nonostante la quasi conclusione di uno dei giochi più seguiti degli ultimi tempi, ci sarà un nuovo appuntamento che incollerà letteralmente il grande pubblico davanti allo schermo.

Alcuni dei grandi campioni del game show, infatti, torneranno in televisione per una sfida incredibile chiamata, proprio come dice il titolo, Reazione a Catena – La sifda dei campioni 2022.

Se vi state chiedendo quando accadà tutto ciò, niente panico: Reazione a Catena – La sfida dei campionni 2022 sarà tramessa dal 24 al 30 ottobre 2022 alle ore 18:45 su Rai 1, per un totale di 7 puntate.

Il regolamento del gioco

Il regolamento ufficiale di Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022, ha informato che le squadre chiamate a partecipare all’appuntamento speciale del game show di Rai 1 saranno quelle che hanno avuto l’occasione di partecipare ad almeno 2/3 serate di Reazione a Catena, oltre ovviamente ad avere vinto anche un proficuo montepremi.

I primi quattro appuntamenti prevederanno i quarti di finale, successivamente saranno due le giornate dedicate alle semifinali e, alla fine, sarà il turno della grande finale.

La classifica sarà stabilità da un coefficiente, che andrà dal primo all’ottavo posto. La prima classifica sfiderà l’ottava, la seconda sfiderà la settima, la terza sfiderà la sesta e infine la quarta classifica dovrà sfidarsi contro la quinta.

Viene da sé che la squadra che riuscirà ad avere la meglio in finale potrà avere l’occasione di accedere all’ultima Catena dove il montepremi sarà molto ricco. Tutte le eventuali vincite ottenute nel quarto di finale e/o nella semifinale si andranno ad aggiungere alla cifra conquistata nell’ultima sfida. Per riuscire a vincere tutto, la squadra vincitrice del torneo dei campioni dovrà riuscire a prendere l’Ultima Parola.

Le squadre di Reazione a Catena – La sfida dei campioni 2022

L’appuntamento speciale di Reazione a Catena vedrà 8 squadre sfidarsi con un unico scopo: raggiungere il titolo di Squadra vincitrice di Reazione a Catena – La fida dei campioni 2022.

Molto probabilmente la grande sfida condotto da Marco Liorni vedrà il ritorno di alcune delle squadre più forti del game show. Tra esse, dunque, il pubblico potrebbe rivedere i Tre Gemelli, gli Affiatati, i Dammi il La, i Monelli, i Terno Secco e le Tre e un Quarto.

Tutto sembra essere pronto per questa nuova ed esilarante sfida: che vinca la squadra migliore!