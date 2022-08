Chi non conosce il noto game Reazione a Catena? Il gioco di Rai 1 condotto da Marco Liorni è per moltissime persone un appuntamento fisso che riesce letteralmente a tenere alta l’attenzione.

Un mix di divertimento, simpatia e concentrazione che regalano ormai da anni un grosso successo al programma, seguito da milioni di telespettatori e telespettatrici.

Il mese di luglio 2022, in particolare, ha visto come protagonisti i cosiddetti Monelli, un gruppo di 2 ragazze e un ragazzo che è riuscito a chiudere molte catene importanti (anche musicali) e a raggiungere montepremi non di poco conto.

Che cosa sappiamo di loro? Scopriamolo insieme.

Chi sono i Monelli di Reazione a Catena e da dove vengono?

Il percorso dei Monelli è partito sabato 23 luglio 2022 quando Martina, Federica e Domenico sono riusciti a scavalvare i campioni in carica i Puccettoni.

Da quel momento, il successo: i Monelli hanno raccolto ben otto presenze e quattro vittorie nel corso del gioco di Rai 1.

Di loro sappiamo che Martina e Federica sono sorelle, mentre Domenico è un loro cugino; sin da subito, infatti, hanno dimostrato di essere un gruppo ben coeso e attraverso cui scorre un affetto reciproco molto sincero.

Il trio vincente arriva direttamente dalla Basilicata, ma non sappiamo con ufficialità quali siano i loro cognomi e quali siano i luoghi esatti da cui provengono.

Il caso ha voluto che durante il gioco chiamato “L’intesa Vincente” Federica, Martina e Domenico abbiano avuto come definizione da indovinare proprio la parola Basilicata!

Le vittorie dei Monelli e il montepremi da urlo

Dal loro esordio scattato il 23 luglio 2022 fino ad arrivare al 30 luglio 2022 i Monelli hanno vinto ben quattro volte. La prima vittoria è arrivata il 25 luglio 2022 con un montepremi di 2422 euro, mentre la seconda vittoria ha contato una somma pari a 43500 euro ed è arrivata per loro il 26 luglio 2022. La terza vittoria, raggiunta il 28 luglio 2022, contava 30500 euro, mentre l’ultima e più alta vincita è arrivata per loro sabato 30 luglio 2022: 71500 euro.

Facendo qualche rapido calcolo, dunque, è facile capire che il montepremi dei Monelli sia altissimo: Federica, Martina e Domenico, infatti, hanno raccolto un totale di 147922 mila euro in gettoni d’oro!

I Monelli e le polemiche sul web

Nonostante le numerose vittorie dei Monelli e nonostante la loro evidente intesa a livello sì di famiglia, ma soprattutto (in questo caso) di gioco, non sono mancate le polemiche sul web. Sembrerebbe infatti che il popolo di internet, nonché spettatore accanito di Reazione a Catena, non si sia trovato molto d’accordo con la scelta delle parole capitate al trio meridionale: “Si chiamano Monelli ma si leggono Raccomandati” – si legge a caldo su Twitter, come se il trio fosse stato facilitato nelle definizioni rispetto agli altri concorrenti del gioco e le loro catene fossero effettivamente molto più semplici del solito.

I Monelli hanno concluso la loro partecipazione a Reazione a Catena domenica 31 luglio 2022, dopo essere stati battuti da I Tre Taralli, ufficialmente i nuovi campioni in carica.