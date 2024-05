Oggi, 31 maggio 2024, è il giorno del Radio Zeta Future Hits, Live 2024 al Centrale del Foro Italico di Roma. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, chi sono i cantanti che si esibiranno sul palco, la scaletta e dove poter vedere questo attesissimo evento musicale.

Radio Zeta Future Hits, Live 2024: cantanti, scaletta

Ci siamo, oggi 31 maggio 2024, è il giorno del mega evento musicale al Centrale del Foro Italico a Roma, ovvero il Radio Zeta Future Hits Live, arrivato alla sua terza edizione. Tanti i cantanti che si esibiranno sul palco per quello che è stato definito il Festival della Gen Z. La serata sarà all’insegna della musica. Il Radio Zeta Future Hits Live è una creazione del direttore e presidente del gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci. Ma, chi presenterà questo mega evento? Alla conduzione ci saranno Luigi Santarelli, Giulia Laura Abbiati e Paola di Benedetto. Sia Luigi e Giulia appartengono loro stessi alla Generazione Z, mentre Paola è ormai una veterana alla conduzione su Radio Zeta e RTL 102.5. Infine, sul red carpet ad annunciare gli ospiti, ci saranno Mario Vai e Giulia Sara Salemi. Ma, chi saranno i cantanti che esibiranno sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma? Saranno davvero tanti gli artisti che faranno ballare e cantare tutti i presenti al Foro e tutti quelli a casa, ma eccoli in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

BigMama

Bnkr44

Bresh

Capo Plaza

Chiello

Clara, Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Fedez

Fred De Palma

Gaia, Gazzelle

Geolier

Ghali

Il Pagante

Il Tre

Irama

Mahmood

Maninni

Massimo Pericolo

Mr.Rain

Paola & Chiara

Rhove

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Sarah

SLF

Tananai

The Kolors

Tony Effe

Twenty Six

Zerb

Insomma, sul palco si alterneranno davvero gli artisti più amati dalla Generazione Zeta, per una serata all’insegna della musica e del divertimento davvero da non perdere!

Radio Zeta Future Hits, Live 2024: dove vederlo

Come abbiamo appena visto, saranno davvero tanti gli artisti che questa sera, 31 maggio 2024, si esibiranno sul palco del Centrale del Foro Italico di Roma per la terza edizione del Radio Zeta Future Hits Live, un evento che richiama davvero tantissima gente. Lo spettacolo inizierà alle ore 20.30, la produzione è curata da Fabio Mercantelli, mentre la line-up musicale è selezionata da Lina Pintore. Per chi non potrà essere presente al Centrale del Foro Italico, sarà possibile seguire l’evento in diretta sia su Radio Zeta (canale 266 del digitale terreste e canale 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e canale736 di Sky) e sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Inoltre è possibile seguire l’evento anche sul canale Tv8, sul sito ufficiale della rete, e infine anche su Sky Uno. Un evento davvero imperdibile quello di questa sera al Foro Italico di Roma e non solo per la Generazione Zeta ma un pò per tutti. Appuntamento quindi per questa sera, 31 maggio, alle ore 20,30, in diretta radio e tv per il Radio Zeta Future Hits Live. Non mancate!

