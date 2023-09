Quando inizia la nuova edizione del programma televisivo ideato e condotto da Fiorello “Viva Rai2“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quando riprende Viva Rai2? Cast e orari dello show di Fiorello

Non manca molto alla nuova edizione del programma televisivo ideato e condotto da Fiorello “Viva Rai2″. Un mini spot di quindici secondo anticipa la nuova edizione del programma che andrà in onda su Rai 2 alle ore 7.15 a partire da lunedì 6 novembre 2023. Non è chiara ancora la durata del programma, forse fino al Festival di Sanremo, ma non è escluso che possa durare fino a maggio 2024. Fiorello, come annunciato da Amadeus, ci sarà al prossimo Festival della canzone italiana: “Lo conosciamo Ciuri. Figuriamoci se sa qualcosa a settembre, considerando che anche la settimana prima del Festival può inventarsi qualcosa per stupire. Fiorello è un amico fraterno e non può esserci Sanremo senza la sua presenza, poi come questo accadrà è sempre una sorpresa.” Per quanto riguarda la nuova edizione di “Viva Rai2“, Fiorello sarà affiancato dall’attore e conduttore Fabrizio Biggio, dal conduttore radiofonico e personaggio televisivo Mauro Casciari, dal pensionato Ruggiero Del Vecchio e da Piergiorgio Camilli alla regia. Il corpo di ballo sarà diretto dal noto coreografo Luca Tomassini e potrebbero esserci 4 o 5 nuovi ballerini. TvBlog aveva lanciato le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del programma, evidenziando un importante nodo da sciogliere: “Viva Rai 2 seconda edizione dunque si farà davvero. Per la verità non c’erano dubbi rispetto a questo, sia da parte di Rai che da parte di Fiorello. Il nodo che si doveva sciogliere riguardava la location della seconda serie di questo spettacolo di varietà. Dopo la rinuncia, obtorto collo, di via Asiago, per i noti motivi, si è andati alla ricerca di una nuova location per questo morning show. Davvero tante sono state le offerte dei municipi di tutta Italia per ospitare il famoso glass.”

Viva Rai2: la location dello show di Fiorello

Tra le novità della nuova edizione di “Viva Rai2”, il programma televisivo ideato e condotto da Fiorello, che partirà il prossimo 6 novembre, c’è la nuova location. Infatti questa edizione non andrà in onda da via Asiago, dopo le proteste dei residenti per i troppi rumori mattutini, ma dal parcheggio del CONI, vicino alle piscine del complesso sportivo, dopo la ricerca da parte della Rai di una nuova location: “grazie a tutti i quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta l’Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2. Un affetto incredibile!” aveva scritto Fiorello, il quale è molto felice per la scelta della nuova location: “questa seconda edizione inizierà un mese prima rispetto al 2022, la prima puntata sarà il 6 novembre. Come noto lasciamo via Asiago e posso confermare che il nuovo sito si trova davanti all’entrata dello Stadio del Nuoto davanti al Foro Italico, non lontana dall’obelisco. E io sono contentissimo.” Pare anche che la nuova location sia anche più grande rispetto al quella di via Asiago. Non resta che aspettare con ansia il 6 novembre per la prima puntata della nuova edizione di “Viva Rai 2″.