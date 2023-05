Quando esce The Ferragnez 2? La data

The Ferragnez sta per tornare, con la sua seconda stagione, su Prime. I nuovi episodi continueranno a raccontare la storia della famiglia più seguita d’Italia, quella di Chiara Ferragni e Fedez.

The Ferragnez 2: quando esce?

La seconda stagione di The Ferragnez sta per tornare su Prime Video. Il post ufficiale della piattaforma di streaming risale al 17 aprile 2023, quando su Instagram è stata annunciata la data di uscita dei nuovi episodi. Dopo l’estate, inoltre, la piattaforma targata Amazon rilascerà anche un episodio speciale di The Ferragnez, interamente dedicato all’esperienza del Festival di Sanremo. La seconda stagione della serie tv, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà ufficialmente il 18 maggio 2023, con i primi quattro episodi, per poi concludersi il 25 maggio con gli ultimi tre episodi. Sempre nella giornata del 17 aprile 2023, Prime Video ha annunciato su Instagram anche l’arrivo di The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che debutterà dopo i mesi estivi e che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, svelando tutto quello che è accaduto dietro le quinte e mostrando le esperienze dell’influencer, l’ansia di salire sul palco dell’Ariston e tutta la soddisfazione ottenuta. Una serie tv particolarmente attesa da tutte le persone che amano seguire i progetti e la quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez.

The Ferragnez 2: di cosa parla

La seconda stagione di The Ferragnez continuerà a seguire le vicende della famiglia più seguita d’Italia, formata da Chiara Ferragni e Fedez, alle prese con le loro rispettive carriere, le attività imprenditoriali, le iniziative di solidarietà e la vita in famiglia. Nei nuovi episodi potrebbe esserci spazio per un racconto più personale sul problema di salute di Fedez, così come il backstage dell’iniziativa Love Mi che il cantante ha organizzato con J-Ax. “Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite” ha commentato Fedez in occasione dell’annuncio. “Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro” ha aggiunto. Per i Ferragnez è stato sicuramente un anno molto intenso, che racconteranno sul piccolo schermo. Dai grandi impegni televisivi, passando per i momenti difficili, arrivando ai momenti pieni di amore e felicità in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Non si sa ancora se nella serie si vedrà anche un accenno della presunta crisi di coppia, l’assenza dai social e il periodo di difficoltà affrontato da Fedez a causa dell’uso dei psicofarmaci. Sarà sicuramente un docu-reality particolarmente realistico e anche emozionante, che mostrerà la famiglia più amata dagli italiani, nella sua normalità e quotidianità, ma anche tra due grandi carriere nel pieno del successo. I telespettatori scopriranno una nuova parte della storia dei Ferragnez. L’appuntamento è per il 18 maggio 2023 su Prime Video.