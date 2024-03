Il ballerino Andreas Müller e la compagna Veronica Peparini a breve diventeranno genitori. Andrea ha voluto chiedere consiglio ai propri fan su quale sia il look da papà migliore. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

“Qual è l’outfit giusto per essere papà”, Andreas Müller chiede consiglio ai follower

Il ballerino Andreas Müller sta per diventare padre, visto che la sua compagna, la ballerina, coreografa e insegnante di danza è in dolce attesa. Con un divertente post su Instagram, Andreas ha voluto coinvolgere i suoi follower postando una carrellata di foto, mostrando i tanti look diversi che ha cambiato nel corso degli anni, da quello più elegante a quello casual, e domandando loro quale sia il look giusto da papà. Nel post ha aggiunto anche che “tanto lo so che direte l’ultima e comunque camaleontico manco fossi a Hollywood”. Nell’ultima foto il ballerino indossa un travestimento, caratterizzato da una parrucca azzurra. Tantissimi i commenti sotto al posto di Andreas, tra chi preferisce una foto chi l’altra, e chi dice che vanno bene tutte. Insomma quel che è certo è che Andreas Müller non vede proprio l’ora di diventare genitore!

Andreas Müller e Veronica Peparini: le gemelle in arrivo

Manca ormai poco, Veronica Peparini presto metterà al mondo due gemelline, che renderanno Andreas Müller padre. Qualche mese fa c’erano stati dei problemi relativi alla gravidanza. La coppia era stata ospite a “Verissimo” da Silvia Toffanin aveva raccontato che erano stati fortunati perché avevano scoperto la malattia in tempo infatti: “le gravidanze gemellari, monocoriali biamgnotiche sono particolari: si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all’altro che invece è ricevente.” Dopo tanti controlli la situazione sembra serena. Sempre ospiti da Silvia Toffanin, Andreas Müller e Veronica Peparini, qualche settimana fa hanno rivelato di aver scelto i nomi delle due gemelline in arrivo. Il parto è previsto per il mese di aprile. Andreas ha raccontato che lui aveva scelto Rebecca, ma che Veronica lo ha subito bocciato e poi insieme hanno deciso che avrebbero dato un nome a testa, ma non Rebecca. Andreas allora ha scelto Penelope, nome piaciuto anche alla compagna: “è bellissimo questo nome e abbiamo deciso che è quella che sta sopra, che è tremendina e si muove sempre.” Il nome scelto invece dalla Peparini è Ginevra. La coppia ha idee molto chiare anche per quanto riguarda il cognome, infatti vorrebbero che avessero sia quello del padre, sia quello della madre, proprio come i figli di Chiara Ferragni e Fedez e quindi dovrebbero chiamarsi Müller Peparini. Il ballerino infine ha detto che gli piacerebbe poter stare in sala parto: “è il minimo che noi uomini possiamo fare.” Insomma, ancora qualche settimana e Penelope e Ginevra verranno finalmente alla luce.

