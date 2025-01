Il capo alla moda must have per questa stagione è la puffer jacket!

La puffer jacket è il capo alla moda che non può proprio mancare nel vostro armadio per questo inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza e come abbinarli al meglio.

Puffer jacket: il capo alla moda che non può mancare nel vostro armadio

Siamo ormai in pieno inverno e, per essere alla moda, quest’anno non può proprio mancare la puffer jacket! Comoda e calda, è sempre stata considerata una giacca poco cool ma è arrivato finalmente il momento di rivalutarla! I cappotti è vero che sono più eleganti e più glamour, ma rispetto al piumino, sono meno caldi, per questo, se indossata nel modo giusto, la puffer jacket può davvero diventare la giacca salva freddo della stagione. Prima di vedere insieme qualche idea di outfit con la puffer jacket che vi valorizzi al meglio, vediamo quali sono i modelli di tendenza questo inverno 2024 2025.

Puffet jacket: i modelli di tendenza per questo inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il capo must have di questo inverno 2024 2025 è la puffer jacket, comoda e caldissima, perfetta per le giornate più fredde. Ma, quali sono i modelli di tendenza? Vediamoli ora insieme:

Long jacket: se dovete stare tante ore fuori la puffer jacket extra long è la scelta perfetta, vi terrà infatti al caldo dal collo alle caviglie!

se dovete stare tante ore fuori la puffer jacket extra long è la scelta perfetta, vi terrà infatti al caldo dal collo alle caviglie! Animalier : è sempre di moda, per essere quindi super glam ecco che il piumino animalier, magari con cintura, è la scelta perfetta.

: è sempre di moda, per essere quindi super glam ecco che il piumino animalier, magari con cintura, è la scelta perfetta. Collo alto: per chi non ama le sciarpe, ecco che la puffer jacket a collo alto è la scelta che fa per voi, magari nel modello crop.

per chi non ama le sciarpe, ecco che la puffer jacket a collo alto è la scelta che fa per voi, magari nel modello crop. Fantasia: via libera ai colori e alle stampe fantasia questo inverno 2024 2025, per un look casual e street style davvero super cool.

Puffet jacket: come abbinarla al meglio questo inverno 2024 2025

Dopo aver visto insieme quelli che sono i modelli di tendenza per questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere qualche idea di outfit con protagonista la puffer jacket: